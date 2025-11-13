2000 से अधिक सीटें रिक्त! प्रवेश के लिए फिर खुलेगी काउंसलिंग पोर्टल, नई गाइडलाइन जारी…

जानकारों के अनुसार, हर साल बीएड की सीटों में प्रवेश हो जाता है, लेकिन इस बार प्रवेश को लेकर रुझान में पहले से कमी देखने को मिली। प्रवेश परीक्षा में पिछले साल से भी कम ही अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कोर्ट के आदेश के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल व्यायाता पद के लिए योग्य हैं। जिसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के मौके भी कम हो गए। वही डीएलएड को लेकर रुझान बढ़ा है। बीएड कर चुके कई अभ्यर्थी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में भी शामिल हुए।