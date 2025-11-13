Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

2000 से अधिक सीटें रिक्त! प्रवेश के लिए फिर खुलेगी काउंसलिंग पोर्टल, नई गाइडलाइन जारी…

CG B.Ed-D.El.Ed 2025: बीएड और डीएलएड की अभी भी 2 हजार से ज्यादा सीटों पर प्रवेश नहीं हो सका है। दो राउंड में 6 सूची में प्रवेश होने के बाद भी सीटें खाली रह गई हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 13, 2025

2000 से अधिक सीटें रिक्त, प्रवेश के लिए फिर खुलेगी काउंसलिंग पोर्टल, नई गाइडलाइन जारी(photo-patrika)

2000 से अधिक सीटें रिक्त, प्रवेश के लिए फिर खुलेगी काउंसलिंग पोर्टल, नई गाइडलाइन जारी(photo-patrika)

CG B.Ed-D.El.Ed 2025: छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड की अभी भी 2 हजार से ज्यादा सीटों पर प्रवेश नहीं हो सका है। दो राउंड में 6 सूची में प्रवेश होने के बाद भी सीटें खाली रह गई हैं। दो राउंड की काउंसलिंग पूरी हो गई है। खाली सीटों को देखते हुए अब फिर काउंसलिंग होगी। इसके लिए आवेदन 14 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। पहले काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद बीएड में 1400, डीएलएड में 600 और बीएबीएड व बीएससी बीएड में लगभग 24 सीटें रिक्त हैं।

CG B.Ed-D.El.Ed 2025: पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी को देना होगा शुल्क

एक्सपर्ट के अनुसार, बीएड में रुझान में कमी को देखते हुए बीएड की सीटें खाली रह जाने के आसार हैं। राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में रिक्त डीएलएड, बीएड, बीएबीएड, बीएससी बीएड सीटों के लिए अंतिम चरण प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 14 नवंबर से 16 नवंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

इसमें पूर्व चरणों में पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है वे निशुल्क और जो पहली बार पंजीयन करेंगे वे शुल्क के साथ किसी एक कॉलेज का विकल्प ऑनलाइन भर सकते हैं। अंतिम चरण की प्रथम सूची 18 नवंबर को जारी होगी। जिसमें प्रवेश 20 नवंबर तक ले सकेंगे। वही दूसरी सूची 21 नवंबर को जारी की जाएगी। जिसमें अभ्यर्थी 24 नवंबर तक प्रवेश ले सकेंगे। साथ ही अंतिम सूची 26 नवंबर को जारी होगी। जिसमें 27 नवंबर तक प्रवेश ले सकेंगे।

इन कारणों से रुझान में आई कमी

जानकारों के अनुसार, हर साल बीएड की सीटों में प्रवेश हो जाता है, लेकिन इस बार प्रवेश को लेकर रुझान में पहले से कमी देखने को मिली। प्रवेश परीक्षा में पिछले साल से भी कम ही अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कोर्ट के आदेश के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल व्यायाता पद के लिए योग्य हैं। जिसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के मौके भी कम हो गए। वही डीएलएड को लेकर रुझान बढ़ा है। बीएड कर चुके कई अभ्यर्थी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में भी शामिल हुए।

Published on:

13 Nov 2025 12:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 2000 से अधिक सीटें रिक्त! प्रवेश के लिए फिर खुलेगी काउंसलिंग पोर्टल, नई गाइडलाइन जारी…

