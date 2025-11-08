नाम धर्मराज, काम शर्मराज! आरक्षक बोला- ऑनलाइन दो रिश्वत! 500 रुपए पर हुई डील, जानें फिर क्या हुआ?

Crime News: रात ढाई बजे, सुनसान एनएच…। एक ओर अंधेरा, दूसरी ओर पुलिस की गाड़ी की नीली बत्ती की झिलमिलाहट। तभी खाकी में एक शख्स उतरता है और हाथ के इशारे से वाहन रुकवाता है। अगले आधे घंटे में जो हुआ, उसने ‘जनसेवा में तत्पर पुलिस’ की साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। बुधवार रात करीब 2 बजे की बात है। अंबिकापुर से बिलासपुर की ओर अखबार का बंडल लेने बिलासपुर, सिरगिट्टी आ रहे वाहन (पिकअप) को बेलतरा टोल प्लाजा के पास डॉयल-112 की गाड़ी ने रोका।