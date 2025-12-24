CG News: फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत

सुपरवाइजर फैक्ट्री के अंदर से जलते हुए बाहर निकला था। जिसे चिंताजनक हालत में रायपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी, वहीं फैक्ट्री में फंसे एक अन्य मजदूर की भी मौत हो गयी। गौरतलब है कि एक दिन पहले सिरगिट्टी के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गयी थी। बताया जा रहा है लकड़ी के फर्नीचर पालिश के लिए कि फैक्ट्री में टैंकर से तारपीन खाली किया जा रहा था। इसी दौरान मोटर से निकली चिंगारी तारपीन तेल के टैंकर तक पहुंची गयी। और देखते ही देखते पूरे फैक्ट्री में आग फैल गयी।