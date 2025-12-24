24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत

CG News: फर्नीचर पालिश के लिए कि फैक्ट्री में टैंकर से तारपीन खाली किया जा रहा था। इसी दौरान मोटर से निकली चिंगारी तारपीन तेल के टैंकर तक पहुंची गयी। और देखते ही देखते पूरे फैक्ट्री में आग फैल गयी।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Dec 24, 2025

CG News: फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत

फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग (Photo Patrika)

CG News: बिलासपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 लोगों की जलकर मौत हो गयी है। आपको बता दे मंगलवार 23 दिसंबर को तारपीन टैंकर खाली करने के दौरान एकाएक फैक्ट्री में आग भड़क गयी थी। इस घटना के दौरान सुपरवाइजर और एक कर्मचारी अंदर ही फंस गये थे।

सुपरवाइजर फैक्ट्री के अंदर से जलते हुए बाहर निकला था। जिसे चिंताजनक हालत में रायपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी, वहीं फैक्ट्री में फंसे एक अन्य मजदूर की भी मौत हो गयी। गौरतलब है कि एक दिन पहले सिरगिट्टी के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गयी थी। बताया जा रहा है लकड़ी के फर्नीचर पालिश के लिए कि फैक्ट्री में टैंकर से तारपीन खाली किया जा रहा था। इसी दौरान मोटर से निकली चिंगारी तारपीन तेल के टैंकर तक पहुंची गयी। और देखते ही देखते पूरे फैक्ट्री में आग फैल गयी।

बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना के बाद फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। वहीं भागने के दौरान फैक्ट्री के सुपरवाइजर रितेश शुक्ला आग की चपेट में आ गया और उसके कपड़ों में आग लग गई थी। जिसके बाद वह किसी तरह जलते हुए बाहर निकला। प्रबंधन की ओर से उसे तत्काल बेहतर उपचार के लिए रायपुर स्थित कालड़ा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं फैक्ट्री में आयुष सूर्यवंशी और उसका बड़ा भाई आशीष और पिता घनश्याम सूर्यवंशी भी काम कर रहे थे।

आशीष और घनश्याम तो बाहर निकल गए। लेकिन आयुष अंदर ही फंस गया था। देर रात तक उसकी तलाश की जाती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आग पर काबू पाने के बाद उसे फैक्ट्री के अंदर से चिंताजनक हालत में बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस घटना पर अपराध दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं फर्नीचर फैक्ट्री के दो सुपरवाइजर और एक मजदूर की मौत के बाद परिवार में मातम व्याप्त है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Dec 2025 02:31 pm

Published on:

24 Dec 2025 02:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

डिजिटल दबंगई… इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर, माफिया, खलनायक बनने की मची होड़

CG News
बिलासपुर

मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में धमाके से हड़कंप, तारपीन टैंकर ब्लास्ट में एक मजदूर झुलसा, दूसरा लापता: VIDEO

तारपीन तेल के टैंकर में ब्लास्ट से मचा हड़कंप (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

CG High Court, cg news
बिलासपुर

शराब पार्टी पर पड़ोसियों की शिकायत

शराब पीते युवक-युवतियों की पार्टी पर पड़ोसियों ने दिखाया गुस्सा, फिर... पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा(photo-patrika)
बिलासपुर

शिक्षकों के समान पेंशन की मांग खारिज

CG High Court: शिक्षकों के समान पेंशन की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- अनुदान सहायता का मतलब सरकारी नौकरी नहीं...(photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.