PM मोदी के रायपुर दौरे के दौरान दर्दनाक हादसा: ड्यूटी के दौरान प्रधान आरक्षक की मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर

इसी बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। कांकेर में पदस्थ 51 वर्षीय प्रधान आरक्षक फुलजेश पन्ना की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल रामकृष्ण अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, प्रधान आरक्षक फुलजेश पन्ना पीएम कार्यक्रम में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेकाहारा अस्पताल भेजा गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।