PM मोदी के रायपुर दौरे के दौरान दर्दनाक हादसा: ड्यूटी के दौरान प्रधान आरक्षक की मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर

PM मोदी के रायपुर दौरे के दौरान दर्दनाक हादसा
PM Modi Raipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजधानी में पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे और शहरभर में पुलिस बल तैनात किया गया था।
इसी बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। कांकेर में पदस्थ 51 वर्षीय प्रधान आरक्षक फुलजेश पन्ना की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल रामकृष्ण अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, प्रधान आरक्षक फुलजेश पन्ना पीएम कार्यक्रम में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेकाहारा अस्पताल भेजा गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
पीएम मोदी ने नवीन विधानसभा का निरीक्षण किया और जल्द ही विधानसभा में संबोधित करेंगे। मंच पर डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
