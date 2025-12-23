खुशखबरी! 2026 रहेगा महिलाओं के लिए खास, साय सरकार ने घोषित किया ‘महतारी गौरव वर्ष’

Chhattisgarh News: राज्य सरकार ने साल 2026 को ‘महतारी गौरव वर्ष’ घोषित किया है। इस दौरान साल भर सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्रबिंदु माताएँ और बहनें होंगी। इस ऐलान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का पहला वर्ष ‘विश्वास वर्ष’ के रूप में समर्पित किया गया था, जिसमें शासन और जनता के बीच विश्वास की पुनर्स्थापना का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए सरकार ने पारदर्शिता, संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से जनता का भरोसा फिर से अर्जित किया।