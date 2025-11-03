Patrika LogoSwitch to English

प्यार में शक: पत्नी ने बहन के साथ मिलकर पति को जमकर पीटा, बोली- कई लड़कियों के साथ… जानें पूरा मामला

Crime News: शक का इलाज दुनिया की किसी दवा में नहीं है और जब शक ‘वो’ पर हो, तो आग और भी भड़क जाती है। सरकंडा क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में रविवार तड़के ऐसा ही ‘शकिया ड्रामा’ देखने को मिला...

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 03, 2025

CG Crime News: शक का इलाज दुनिया की किसी दवा में नहीं है और जब शक ‘वो’ पर हो, तो आग और भी भड़क जाती है। सरकंडा क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में रविवार तड़के ऐसा ही ‘शकिया ड्रामा’ देखने को मिला, जब एक पत्नी ने पति पर प्रेम संबंधों के आरोप लगाते हुए अपनी बहन संग मिलकर उसकी पिटाई कर दी। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

विवेकानंद कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता धनेश बघेल (26 वर्ष) सरकंडा थाने में बदहवास पहुंचे और पुलिस को आपबीती बताते हुए कहा कि रविवार 2 नवंबर की रात करीब 2.20 बजे वह आराम से घर पर था। इस दौरान उसकी पत्नी आंचल बघेल की मुंहबोली बहन शीला बघेल से किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। दोनों की बहस का निशाना कब उस पर मुड़ आया, पता नहीं चला।

कई लड़कियों से प्रेम संबंध रखने का आरोप

धनेश के मुताबिक, पत्नी ने उल्टा उस पर कई लड़कियों से प्रेम संबंध रखने का आरोप लगाया और गालीगलौज शुरू कर दी। बात बढ़ी तो आंचल ने गुस्से में धारदार वस्तु से उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जबकि शीला ने मुक्कों से पिटाई की। पीटते हुए दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

घायल धनेश ने किसी तरह पिता संतोष बघेल और रिश्तेदार पुष्पा सोनी को इस बात की सूचना दी। बाद में वह थाने पहुंचा और दोनों महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सरकंडा पुलिस ने आंचल बघेल और शीला बघेल के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

03 Nov 2025 03:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / प्यार में शक: पत्नी ने बहन के साथ मिलकर पति को जमकर पीटा, बोली- कई लड़कियों के साथ… जानें पूरा मामला

