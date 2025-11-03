प्यार में शक: पत्नी ने बहन के साथ मिलकर पति को जमकर पीटा, बोली- कई लड़कियों के साथ… जानें पूरा मामला

CG Crime News: शक का इलाज दुनिया की किसी दवा में नहीं है और जब शक ‘वो’ पर हो, तो आग और भी भड़क जाती है। सरकंडा क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में रविवार तड़के ऐसा ही ‘शकिया ड्रामा’ देखने को मिला, जब एक पत्नी ने पति पर प्रेम संबंधों के आरोप लगाते हुए अपनी बहन संग मिलकर उसकी पिटाई कर दी। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।