Crime News: नाबालिग से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, वीडियो बना कर किया था वायरल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को कोतवाली थाना में पीड़ित बालक के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके बेटे के साथ प्रकाश नेताम और उसका भाई दीपक नेताम ने मारपीट की। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और बाद में धमकाया भी। पीड़ित के पिता ने बताया कि घटना में उसके बेटे को चोटें आई हैं और वीडियो वायरल कर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है।