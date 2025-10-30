Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

Crime News: नाबालिग से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, वीडियो बना कर किया था वायरल

Crime News: सोशल मीडिया पर एक नाबालिग से मारपीट का वीडियो वायरल होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Oct 30, 2025

गिरफ्तार (File Photo)

गिरफ्तार (File Photo)

Crime News: सोशल मीडिया पर एक नाबालिग से मारपीट का वीडियो वायरल होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में दो युवकों द्वारा नाबालिग के साथ मारपीट कर उसे धमकाते हुए देखा गया था, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को कोतवाली थाना में पीड़ित बालक के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके बेटे के साथ प्रकाश नेताम और उसका भाई दीपक नेताम ने मारपीट की। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और बाद में धमकाया भी। पीड़ित के पिता ने बताया कि घटना में उसके बेटे को चोटें आई हैं और वीडियो वायरल कर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है।

2 आरोपी गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(2), 127(2), 3(5) बीएनएस एवं बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 74, 75 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान घटना स्थल निरीक्षण और पूछताछ में दोनों आरोपी प्रकाश नेताम पिता गणेश राम नेताम (25 वर्ष) एवं दीपक सिंह नेताम पिता गणेश राम नेताम (32 वर्ष), निवासी राजीव नगर गली नंबर 1 को हिरासत में लिया गया।

आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म

पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने नाबालिग से मारपीट कर चोट पहुंचाई तथा घटना का वीडियो बनाया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, रस्सी और बेल्ट को जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिसमत कार्रवाई के बाद न्यायिक आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

Published on:

30 Oct 2025 12:56 pm

Crime News: नाबालिग से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, वीडियो बना कर किया था वायरल

