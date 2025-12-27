CG में हिंसक झड़प… महिला TI को बेहोश होते तक मारी लात, पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, देखें वीडियो

वहीं महिलाओं ने लातों से टीआई कमला पुसाम की जमकर पिटाई कर दी। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हमले में डीएसपी अनिल विश्वकर्मा को भी सिर पर चोट आई है। ग्रामीणों ने बस समेत कंपनी की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आग के हवाले कर दिए। गांव में भारी तनाव का माहौल है। मौके पर अतिरिक्त बल भेजा गया है।