CG में हिंसक झड़प… महिला TI को बेहोश होते तक मारी लात, पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, देखें वीडियो

महिलाओं ने लातों से टीआई कमला पुसाम की जमकर पिटाई कर दी ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में कोल ब्लाक आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे ग्रामीण उग्र हो गए। पुलिस की टीम आज प्रदर्शनकारियों को हटाने सीएचपी चौक पहुंची थी, इस दौरान अचानक विवाद बढ़ गया और हिंसक घटनाएं हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को भगाने पथराव शुरू कर दिया। जिसका वीडियो भी सामने आया है।
वहीं महिलाओं ने लातों से टीआई कमला पुसाम की जमकर पिटाई कर दी। जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हमले में डीएसपी अनिल विश्वकर्मा को भी सिर पर चोट आई है। ग्रामीणों ने बस समेत कंपनी की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आग के हवाले कर दिए। गांव में भारी तनाव का माहौल है। मौके पर अतिरिक्त बल भेजा गया है।
तमनार में बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल मौजूद है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 30 से 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि धरना हटाने की प्रक्रिया के बीच एक ग्रामीण रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। फिलहाल घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद है।
ग्रामीण पिछले 15 दिनों से सीएचपी चौक पर लगातार आवंटित कोल ब्लॉक का विरोध कर धरना दे रहे थे, और उनकी मुख्य मांग थी कि प्रस्तावित जनसुनवाई को निरस्त किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि कोल ब्लॉक से पर्यावरणीय नुकसान और विस्थापन का खतरा बढ़ेगा।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग