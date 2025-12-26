26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

Illegal Paddy: अवैध धान परिवहन का भंडाफोड़! 25 क्विंटल धान जब्त, पकड़े गए पिकअप चालक

Illegal Paddy: रायगढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। पिकअप वाहन से धान का परिवहन कर मंडी में खपाने की तैयारी थी।

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 26, 2025

25 क्विंटल अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)

25 क्विंटल अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)

Illegal Paddy: रायगढ़ ज़िले में अवैध धान ट्रांसपोर्ट का एक मामला सामने आया है। गुरुवार रात, लैलूंगा पुलिस स्टेशन इलाके में गश्त के दौरान पुलिस ने 25 क्विंटल धान से लदा एक पिकअप ट्रक ज़ब्त किया। जांच के दौरान, गाड़ी का ड्राइवर और साथ बैठा व्यक्ति धान से जुड़े कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। इसके बाद पुलिस ने धान और गाड़ी दोनों को ज़ब्त कर लिया।

Illegal Paddy: अवैध रूप से धान का परिवहन

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात को लैैलुंगा पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान, स्टेशन इंचार्ज को एक मुखबिर से सूचना मिली कि कुपापानी की तरफ से अवैध रूप से धान ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और जांच शुरू करने के लिए कुपापानी और पकरगांव के बीच नाकाबंदी कर दी।

25 क्विंटल धान पकड़ा गया

जांच के दौरान एक पिकअप ट्रक को रोका गया, जिसमें कुल 25 क्विंटल धान लदा हुआ पाया गया। गाड़ी में सवार लोगों की पहचान जशपुर जिले के सुसडेगा मुडापारा गांव के रहने वाले तरुण सिदार (21) और सरगुजा जिले के केरजू गांव के रहने वाले हेमंत सिदार (29) के रूप में हुई।

दस्तावेज नहीं दिखा सके

Illegal Paddy: जब पुलिस ने चावल की खेप से जुड़े दस्तावेज़ मांगे, तो दोनों आरोपी टालमटोल करते रहे और कोई भी वैलिड कागज़ नहीं दिखा पाए। इसके बाद पुलिस ने चावल से भरा पिकअप ट्रक ज़ब्त कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ा कर दिया।

पुलिस ने इस घटना की जानकारी लैैलुंगा मंडी (बाज़ार) के सेक्रेटरी को दे दी है। बताया जा रहा है कि दूसरे ज़िलों की सीमाओं के पास होने की वजह से लैैलुंगा इलाके में पहले भी अवैध चावल ट्रांसपोर्ट के मामले सामने आए हैं। पुलिस फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 02:07 pm

Published on:

26 Dec 2025 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Illegal Paddy: अवैध धान परिवहन का भंडाफोड़! 25 क्विंटल धान जब्त, पकड़े गए पिकअप चालक

