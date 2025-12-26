Illegal Paddy: अवैध धान परिवहन का भंडाफोड़! 25 क्विंटल धान जब्त, पकड़े गए पिकअप चालक

Illegal Paddy: रायगढ़ ज़िले में अवैध धान ट्रांसपोर्ट का एक मामला सामने आया है। गुरुवार रात, लैलूंगा पुलिस स्टेशन इलाके में गश्त के दौरान पुलिस ने 25 क्विंटल धान से लदा एक पिकअप ट्रक ज़ब्त किया। जांच के दौरान, गाड़ी का ड्राइवर और साथ बैठा व्यक्ति धान से जुड़े कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। इसके बाद पुलिस ने धान और गाड़ी दोनों को ज़ब्त कर लिया।