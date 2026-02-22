Elephant Cub Death: हाथी शावक की संदिग्ध मौत से वन अमले में हलचल, बढ़ाई गई गश्त

प्राथमिक जांच में विभाग ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है। आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शावक की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या किसी अन्य कारण से। एहतियात के तौर पर इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। वन अधिकारियों ने बताया कि तमनार के साथ-साथ आसपास के वन क्षेत्रों में हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।