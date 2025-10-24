आपसी विवाद के चलते दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, युवक को उठाकर पटका, फिर… Video वायरल होने के बाद मामला दर्ज

Crime News: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रिवर व्यू इलाके में बुधवार देर रात आपसी विवाद के चलते दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के युवकों के पैर में चोटें आईं, जिन्हें पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा, फिर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सार्थी खरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। इसी दौरान लाला रजक और संदीप कश्यप मोटरसाइकिल से आए और गालीगलौज करने लगे। इस पर प्रार्थी के साथ मौजूद नागेश बंजारे और दो बालकों के बीच झगड़ा बढ़ गया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसकी सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग अपराध दर्ज किए।
लाला रजक की रिपोर्ट पर नागेश बंजारे और दो बालकों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ। वहीं, सार्थी खरे की रिपोर्ट पर लाला रजक और संदीप कश्यप के विरुद्ध भी उन्हीं धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
