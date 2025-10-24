आपसी विवाद के चलते दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, युवक को उठाकर पटका, फिर… Video वायरल होने के बाद मामला दर्ज

मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सार्थी खरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। इसी दौरान लाला रजक और संदीप कश्यप मोटरसाइकिल से आए और गालीगलौज करने लगे। इस पर प्रार्थी के साथ मौजूद नागेश बंजारे और दो बालकों के बीच झगड़ा बढ़ गया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसकी सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग अपराध दर्ज किए।