Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

आपसी विवाद के चलते दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, युवक को उठाकर पटका, फिर… Video वायरल होने के बाद मामला दर्ज

Crime News: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रिवर व्यू इलाके में बुधवार देर रात आपसी विवाद के चलते दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

Crime News: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रिवर व्यू इलाके में बुधवार देर रात आपसी विवाद के चलते दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के युवकों के पैर में चोटें आईं, जिन्हें पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा, फिर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सार्थी खरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। इसी दौरान लाला रजक और संदीप कश्यप मोटरसाइकिल से आए और गालीगलौज करने लगे। इस पर प्रार्थी के साथ मौजूद नागेश बंजारे और दो बालकों के बीच झगड़ा बढ़ गया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसकी सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग अपराध दर्ज किए।

इनके खिलाफ अपराध दर्ज

लाला रजक की रिपोर्ट पर नागेश बंजारे और दो बालकों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ। वहीं, सार्थी खरे की रिपोर्ट पर लाला रजक और संदीप कश्यप के विरुद्ध भी उन्हीं धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

देखें Video

ये भी पढ़ें

तंत्र-मंत्र के शक में बुआ की हत्या, आरोपी ने बच्चों को बीमार करने का लगाया आरोप… खून से सने कपड़े और हथियार जब्त
जशपुर नगर
अंधविश्वास ने ली जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 03:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / आपसी विवाद के चलते दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, युवक को उठाकर पटका, फिर… Video वायरल होने के बाद मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ABVV में पीएचडी एडमिशन… 20 विषयों में 410 सीटों पर होगी प्रवेश परीक्षा, कुलसचिव ने जारी की गाइड लिस्ट

एडमिशन। (Image Source: Gemini AI)
बिलासपुर

CG Winter Alert: छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज, नवंबर से शुरू होगी कड़ाके की ठंड! IMD ने दी चेतावनी

Weather Update
बिलासपुर

जीजीयू भर्ती पर रोक लग सकती है! एनसीटीई नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप, जानें क्या है पूरा मामला?

CG News: एक की जगह 13 तो किसी को दे दिए 19 लाख रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
बिलासपुर

CG Transfer News: बड़ा फेरबदल: इस जिले के 3 निरीक्षकों का हुआ तबादला, एक लाइन अटैच… जानें क्या है मामला?

Transfers (फोटो सोर्स )
बिलासपुर

CG News 200 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, 1 साल पहले पीएम ने किया था उद्घाटन

CG News 200 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, 1 साल पहले पीएम ने किया था उद्घाटन
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.