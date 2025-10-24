तंत्र-मंत्र के शक में बुआ की हत्या, आरोपी ने बच्चों को बीमार करने का लगाया आरोप… खून से सने कपड़े और हथियार जब्त

घटना के बाद आरोपी मुकेश पहाड़ी मौके से फरार हो गया। हत्या जैसे गंभीर अपराध को देखते हुए थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक गौरव कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु का कारण गले पर टांगी के गहरे वार से अत्यधिक रक्तस्राव होना बताया गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और देर रात सूचना मिली कि मुकेश पहाड़ी ग्राम के ही एक घर में छिपा हुआ है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।