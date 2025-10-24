Patrika LogoSwitch to English

जशपुर नगर

तंत्र-मंत्र के शक में बुआ की हत्या, आरोपी ने बच्चों को बीमार करने का लगाया आरोप… खून से सने कपड़े और हथियार जब्त

Murder News: बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम जामुन जोबला में एक युवक ने तंत्र-मंत्र के शक में अपनी ही रिश्ते की बुआ की टांगी से निर्मम हत्या कर दी।

3 min read

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

अंधविश्वास ने ली जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

अंधविश्वास ने ली जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Murder News: बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम जामुन जोबला में एक युवक ने तंत्र-मंत्र के शक में अपनी ही रिश्ते की बुआ की टांगी से निर्मम हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी को शक था कि उसकी फूआ तंत्र-मंत्र कर उसके बच्चों को बीमार कर रही है।

थाना बगीचा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम जामुन जोबला निवासी पंकज पहाड़ी (45 वर्ष) ने 21 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी पत्नी सुखाड़ी पहाड़ी (40 वर्ष) के साथ गांव के ही एक व्यक्ति के घर हंडिया पीने गया था। शाम करीब पांच बजकर तीस मिनट पर जब दोनों घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में सुखाड़ी पहाड़ी पेशाब करने के लिए रुकी हुई थी।

इसी दौरान प्रार्थी का रिश्ते का भतीजा मुकेश पहाड़ी (22 वर्ष), जो कि पीछे से उनका पीछा कर रहा था, हाथ में टांगी लेकर पहुंचा और अचानक बुआ सुखाड़ी पहाड़ी के गले पर वार कर दिया। वार इतना गहरा था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जब पंकज पहाड़ी ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी टांगी से वार किया, जिससे उसके पैर के घुटने में चोट आई।

तंत्र-मंत्र की शंका में हत्या

डर के मारे पंकज वहां से भाग गया और कुछ देर बाद जब आरोपी वहां से चला गया, तब वह वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी है और उसके गले से खून बह रहा था। उसने तत्काल थाना बगीचा पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मुकेश पहाड़ी और मृतिका सुखाड़ी पहाड़ी के परिवार के बीच खेती की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। करीब पांच माह पहले भी दोनों पक्षों में इसी विवाद को लेकर झगड़ा और मारपीट हो चुकी थी।

हाल के दिनों में आरोपी के बच्चों की तबीयत लगातार खराब रहती थी, जिस पर मुकेश को शक था कि उसकी फूआ ही तंत्र-मंत्र कर उसके परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। इसी शक के चलते वह मानसिक रूप से क्षुब्ध था और उसने हत्या की योजना बना ली थी।

मौके से टांगी और कपड़ा बरामद

पूछताछ में आरोपी मुकेश पहाड़ी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह लंबे समय से अपने फूफा-बुआ से नाराज था। खेती की जमीन और तंत्र-मंत्र के शक ने उसे इतना विचलित कर दिया कि उसने हत्या की ठान ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगी तथा घटना के समय पहने हुए खून से सने कपड़े भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) व धारा 109 (प्रयास/सह-अपराध) के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

क्या कहते हैं एसपी

इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि बगीचा क्षेत्र के ग्राम जामुन जोबला में तंत्र-मंत्र के शक में एक महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरतार कर न्यायिक आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले की संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक गौरव कुमार पांडे, प्रधान आरक्षक लक्ष्मण सिंह, आरक्षक फुलजेंस टोप्पो व नगर सैनिक बलिराम रवि की सराहनीय भूमिका रही।

गले पर गहरे वार से अत्यधिक रक्तस्राव

घटना के बाद आरोपी मुकेश पहाड़ी मौके से फरार हो गया। हत्या जैसे गंभीर अपराध को देखते हुए थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक गौरव कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु का कारण गले पर टांगी के गहरे वार से अत्यधिक रक्तस्राव होना बताया गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और देर रात सूचना मिली कि मुकेश पहाड़ी ग्राम के ही एक घर में छिपा हुआ है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

Published on:

24 Oct 2025 10:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / तंत्र-मंत्र के शक में बुआ की हत्या, आरोपी ने बच्चों को बीमार करने का लगाया आरोप… खून से सने कपड़े और हथियार जब्त

