22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर नगर

CG News: बड़ी खुशखबरी: इस जिले को 130 करोड़ से अधिक की सौगात, 22 उच्चस्तरीय पुल और 215 पुल-पुलिया का होगा निर्माण

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के दो वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Dec 22, 2025

CM साय ने जशपुर जिले को दी ऐतिहासिक सौगात (फोटो सोर्स- DPR)

CM साय ने जशपुर जिले को दी ऐतिहासिक सौगात (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के दो वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर जिले को बड़ी सौगात देते हुए बरसात के मौसम में मार्ग अवरुद्ध होने और गांवों का संपर्क टूटने की वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

22 उच्चस्तरीय पुलों के लिए 109 करोड़ से अधिक

प्रदेश सरकार ने जशपुर जिले में 22 उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 109 करोड़ 09 लाख रुपये तथा 215 छोटे पुल-पुलिया निर्माण के लिए 20 करोड़ 93 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इन निर्माण कार्यों से जिले के ग्रामीण, वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में वर्षभर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

इन प्रमुख मार्गों पर उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण होगा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की स्वीकृति से जिले के प्रमुख मार्गों पर उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें केराकोना-बैगाटोली, चलनी-परसाडीपा, अलोरी-मतलोगा, जशपुर-सन्ना, जशपुर नगर मुख्य मार्ग, बगीचा-आरा, बगीचा-रेंगले, कलीबा-टांगरबहार, बांसापतरा-दुलदुला, गुलझरिया-बम्हनी, कुनकुरी-रनपुर, भालुमुंडा-खजूरखाट, बोडाझापर-चटकपुर, धौरासांड-दाइजबहार, डुमरबहार-तमता, घुघरी-ढोढरअम्बा, कोतबा-लवाकेरा सहित दुलदुला क्षेत्र के विभिन्न मार्ग शामिल हैं। इन पुलों के निर्माण से नदी-नालों पर निर्भर मार्गों में वर्षभर सुगम और सुरक्षित आवागमन संभव हो सकेगा।

215 छोटे पुल-पुलिया हेतु 20 करोड़ 93 लाख रुपये की स्वीकृति

इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने गांव-टोला और पारा को मुख्य मार्गों से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में 215 छोटे पुल-पुलिया निर्माण को भी स्वीकृति दी है। इन कार्यों पर 20 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत आएगी। इससे किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों को खेतों, बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों और पंचायत मुख्यालयों तक हर मौसम में आसान पहुंच मिलेगी।

अब तक बरसात के दिनों में कई क्षेत्रों में पुल-पुलिया के अभाव में संपर्क पूरी तरह टूट जाता था, जिससे आवागमन जोखिमपूर्ण हो जाता था। नए पुलों और पुलियों के निर्माण से न केवल जान-माल की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई गति मिलेगी। साथ ही दूरी और समय की बचत से आमजन को सीधा लाभ प्राप्त होगा।

ग्रामीणों ने CM साय का जताया आभार

जशपुर जिले को मिली इस ऐतिहासिक सौगात पर क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि दो वर्षों के सुशासन के परिणाम अब जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और सड़कों-पुलों के माध्यम से जशपुर जिला विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

ये भी पढ़ें

31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा LPG गैस कनेक्शन! फटाफट करा लें ये काम…
बिलासपुर
LPG e-KYC Kaise Kare

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 03:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / CG News: बड़ी खुशखबरी: इस जिले को 130 करोड़ से अधिक की सौगात, 22 उच्चस्तरीय पुल और 215 पुल-पुलिया का होगा निर्माण

बड़ी खबरें

View All

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

साहब मैं जिंदा हूं… जिसे मृत मानकर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, 61 दिन बाद थाना पहुंचकर शख्स ने चौंकाया

jashpur death case news
जशपुर नगर

चचेरे मामा ने 3 माह के मासूम को मार डाला… इस बात पर आया था गुस्सा, परिजनों में मचा कोहराम

Bhilwara child died
जशपुर नगर

खुशहाल परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़… एक साथ हुई पिता-पुत्र की मौत, जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

Road Accident
जशपुर नगर

नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए की ठगी, मामले का ऐसा हुआ खुलासा

पुलिस ने बिलासपुर से आरोपी को पकड़ा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

CG News: जशपुर को 20.53 करोड़ रुपए की सौगात, बनेगा अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी

jashpur news
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.