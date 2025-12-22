गुल्लू वाटरफॉल जाने वाले सैलानी सावधान! क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, जंगल नहीं जाने की चेतावनी

तेंदुए की सूचना के बाद वन विभाग ने गुल्लू वाटरफॉल सहित आसपास के वन क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी है। विभाग ने पर्यटकों को सावधानी बरतने, शोर न करने और निर्धारित मार्गों से ही आने-जाने की सलाह दी है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत वन विभाग को देने की अपील की गई है। फिलहाल तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।