जशपुर नगर

गुल्लू वाटरफॉल जाने वाले सैलानी सावधान! क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, जंगल नहीं जाने की चेतावनी

CG Tourism: छत्तीसगढ़ के फेमस गुल्लू वाटरफॉल क्षेत्र में जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वन विभाग ने लोगों को जंगल नहीं जाने और सावधानी बरतने की अपील की है..

जशपुर नगर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 22, 2025

CG Tourism

गुल्लू वाटरफॉल क्षेत्र में दिखा तेंदुआ ( Photo - Patrika )

CG Tourism: जशपुर के खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुल्लू वाटरफॉल क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से हडक़ंप मच गया है। जंगल के किनारे तेंदुआ विचरण करता नजर आया, जिसकी पूरी गतिविधि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

CG Tourism: रोजाना पर्यटकों की भीड़

बता दें कि गुल्लू वाटरफॉल जशपुर का प्रमुख पिकनिक स्पॉट माना जाता है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचते हैं। ऐसे में तेंदुए के देखे जाने की सूचना मिलते ही पर्यटक सहम गए, वहीं आसपास के ग्रामीणों में भी भय का माहौल बन गया है। इस हालत में गुल्लू वाटरफॉल घुमने जाना सैलानियों के लिए खतरनाक हो सकता है।

लोगों से अपील है कि जंगल नहीं जाए: वन विभाग

वन विभाग ने तेंदुए की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। डीएफओ शशि कुमार ने बताया कि क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधि रिकॉर्ड की गई है और वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अकेले जंगल की ओर न जाएं।

गश्त बढ़ी, पर्यटकों को दी गई सख्त हिदायत

तेंदुए की सूचना के बाद वन विभाग ने गुल्लू वाटरफॉल सहित आसपास के वन क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी है। विभाग ने पर्यटकों को सावधानी बरतने, शोर न करने और निर्धारित मार्गों से ही आने-जाने की सलाह दी है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत वन विभाग को देने की अपील की गई है। फिलहाल तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

Published on:

22 Dec 2025 05:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / गुल्लू वाटरफॉल जाने वाले सैलानी सावधान! क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, जंगल नहीं जाने की चेतावनी

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

