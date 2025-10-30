मौत को मात देकर सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी, ट्रक के आगे स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, भड़के लोग

CG Crime News: सोशल मीडिया की लाइक और व्यूज की भूख अब सड़क पर मौत का खेल बन चुकी है। जशपुर जिले में इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक युवक ने तेज रफ्तार ट्रक के ठीक आगे व्हील (पहिया उठाकर) खतरनाक स्टंट किया। यह सब उसने न तो किसी रेस ट्रैक पर किया, न किसी फिल्म की शूटिंग में बल्कि आम सड़क पर, ट्रक की सीधी रफ्तार के सामने, अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालकर। कुनकुरी-तपकरा मार्ग पर स्थित श्रीनदी पुल से पहले का यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए।