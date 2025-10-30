Patrika LogoSwitch to English

मौत को मात देकर सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी, ट्रक के आगे स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, भड़के लोग

Crime News: सोशल मीडिया की लाइक और व्यूज की भूख अब सड़क पर मौत का खेल बन चुकी है। जशपुर जिले में इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक युवक ने तेज रफ्तार ट्रक के ठीक आगे व्हील (पहिया उठाकर) खतरनाक स्टंट किया।

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Oct 30, 2025

ट्रक के आगे स्टंट करते युवक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ट्रक के आगे स्टंट करते युवक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: सोशल मीडिया की लाइक और व्यूज की भूख अब सड़क पर मौत का खेल बन चुकी है। जशपुर जिले में इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक युवक ने तेज रफ्तार ट्रक के ठीक आगे व्हील (पहिया उठाकर) खतरनाक स्टंट किया। यह सब उसने न तो किसी रेस ट्रैक पर किया, न किसी फिल्म की शूटिंग में बल्कि आम सड़क पर, ट्रक की सीधी रफ्तार के सामने, अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालकर। कुनकुरी-तपकरा मार्ग पर स्थित श्रीनदी पुल से पहले का यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए।

किसी राहगीर ने इस हैरतअंगेज करतब को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने युवक की इस ‘मौत से खेलने’ वाली हरकत पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी।

वीडियो में दिखी हरकत

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक अपनी केटीएम ड्यूक बाइक को तेज गति में ट्रक के ठीक सामने चलाते हुए अचानक आगे का पहिया उठाकर व्हीली स्टंट करता है। ट्रक और बाइक के बीच महज कुछ फीट की दूरी थी। अगर ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक या स्टीयरिंग थोड़ा भी गलत मोड़ दिया होता तो युवक के चकनाचूर होने में पलभर भी नहीं लगता।राहगीरों के मुताबिक यह नजारा देखकर दिल दहल गया। अगर ट्रक चालक ने जरा भी गलती की होती तो हादसा तय था।

बेवजह स्टंट का बढ़ता चलन

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में स्पोर्ट्स बाइकों पर बेवजह स्टंट करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये युवक सड़क पर खुलेआम व्हील, बर्नआउट और रेसिंग जैसे खतरनाक करतब दिखाते हैं। इससे न केवल सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ती हैं बल्कि आम वाहन चालक भी दुर्घटना के खतरे में रहते हैं।

पुलिस की चुप्पी पर भड़के लोग

घटना का वीडियो वायरल होने के बावजूद अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ऐसे स्टंटबाजों पर कार्रवाई की होती, तो इस तरह की हरकतों पर अंकुश लगता। कुनकुरी क्षेत्र के एक नागरिक ने कहा, आज ये युवक बच गया, लेकिन कल कोई और इसी जुनून में जान गंवा सकता है। पुलिस को तुरंत ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए।

CG Weather Update: चक्रवात ‘मोंथा’ की दस्तक! इस जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, किसानों की बढ़ी चिंता

फाइल फोटो पत्रिका
जशपुर नगर

तंत्र-मंत्र के शक में बुआ की हत्या, आरोपी ने बच्चों को बीमार करने का लगाया आरोप… खून से सने कपड़े और हथियार जब्त

अंधविश्वास ने ली जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

6 करोड़ की ठगी का खुलासा…. कृषि प्रोडक्ट कंपनी के नाम पर निवेश का लालच देकर ठगों ने अपने जाल में फंसाया, 2 आरोपी गिरफ्तार

(प्रतिकात्मक तस्वीर)
जशपुर नगर

पारंपरिक खेती छोड़ अब किसान कर रहे हैं मिर्च की आधुनिक खेती, हो रही दुगुनी कमाई, जानें कैसे?

किसान को मिला आमदनी का नया रास्ता (Photo source- Patrika)
