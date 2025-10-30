मौत को मात देकर सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी, ट्रक के आगे स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, भड़के लोग

ट्रक के आगे स्टंट करते युवक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: सोशल मीडिया की लाइक और व्यूज की भूख अब सड़क पर मौत का खेल बन चुकी है। जशपुर जिले में इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक युवक ने तेज रफ्तार ट्रक के ठीक आगे व्हील (पहिया उठाकर) खतरनाक स्टंट किया। यह सब उसने न तो किसी रेस ट्रैक पर किया, न किसी फिल्म की शूटिंग में बल्कि आम सड़क पर, ट्रक की सीधी रफ्तार के सामने, अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालकर। कुनकुरी-तपकरा मार्ग पर स्थित श्रीनदी पुल से पहले का यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए।
किसी राहगीर ने इस हैरतअंगेज करतब को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने युवक की इस ‘मौत से खेलने’ वाली हरकत पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी।
वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक अपनी केटीएम ड्यूक बाइक को तेज गति में ट्रक के ठीक सामने चलाते हुए अचानक आगे का पहिया उठाकर व्हीली स्टंट करता है। ट्रक और बाइक के बीच महज कुछ फीट की दूरी थी। अगर ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक या स्टीयरिंग थोड़ा भी गलत मोड़ दिया होता तो युवक के चकनाचूर होने में पलभर भी नहीं लगता।राहगीरों के मुताबिक यह नजारा देखकर दिल दहल गया। अगर ट्रक चालक ने जरा भी गलती की होती तो हादसा तय था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में स्पोर्ट्स बाइकों पर बेवजह स्टंट करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये युवक सड़क पर खुलेआम व्हील, बर्नआउट और रेसिंग जैसे खतरनाक करतब दिखाते हैं। इससे न केवल सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ती हैं बल्कि आम वाहन चालक भी दुर्घटना के खतरे में रहते हैं।
घटना का वीडियो वायरल होने के बावजूद अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ऐसे स्टंटबाजों पर कार्रवाई की होती, तो इस तरह की हरकतों पर अंकुश लगता। कुनकुरी क्षेत्र के एक नागरिक ने कहा, आज ये युवक बच गया, लेकिन कल कोई और इसी जुनून में जान गंवा सकता है। पुलिस को तुरंत ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए।
