कार रेंटिंग के नाम पर ठगी का नया ट्रेंड, 30 से 40 हजार महीने के किराए का लालच देकर कार ली, फिर नागपुर में बेच दी

CG Crime News: कार किराए पर लेकर उसे दूसरे प्रदेशों में बेचने वाला गिरोह शहर में सक्रिय है। आरोपी अलग-अलग इलाकों से अब तक चार लोगों की कार किराए पर लेकर उसे बेच चुके हैं। बदमाशों ने पीड़ितों से 30 से 40 हजार रुपए मासिक किराए पर कार ली गई, इसके बाद कार लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है।
आरोपी काफी शातिर हैं। किराए पर कार लेने के लिए कार मालिक से संपर्क करते हैं। इसके बाद उन्हें ऑफिस वर्क के लिए शहर में ही कार चलने के लिए किराए पर लेते हैं। इसके एवज में 30 से 40 हजार रुपए महीना देने का लालच देते हैं। इसी तरह राजेंद्र नगर इलाके के चार लोगों को झांसा देकर उनकी कार किराए पर ली गई। इसके बाद न उन्हें किराया दिया और न कार वापस की गई।
किराए पर ली गई सभी कारों को आरोपियों ने नागपुर में बेच दिया। अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। बेचने से पहले बदमाशों ने चारों कार से जीपीएस सिस्टम निकाल दिया। कार की आखिरी लोकेशन को ट्रेक करते हुए पीड़ित नागपुर तक पहुंचे। इसके बाद असलियत का पता चला। इसकी शिकायत पीड़ितों ने राजेंद्र नगर थाने में की है।
कार किराए पर लेकर बेचने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। इससे पहले भी दो कारें इसी तरह गायब हुई थीं। पुरानी बस्ती पुलिस ने छिंदवाड़ा से आरोपी को पकड़ा था।
किराए पर कार लेकर बेचने संबंधी शिकायत मिली है। इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - अविनाश सिंह, टीआई, राजेंद्र नगर
