कार रेंटिंग के नाम पर ठगी का नया ट्रेंड, 30 से 40 हजार महीने के किराए का लालच देकर कार ली, फिर नागपुर में बेच दी

CG Crime News: कार किराए पर लेकर उसे दूसरे प्रदेशों में बेचने वाला गिरोह शहर में सक्रिय है। आरोपी अलग-अलग इलाकों से अब तक चार लोगों की कार किराए पर लेकर उसे बेच चुके हैं। बदमाशों ने पीड़ितों से 30 से 40 हजार रुपए मासिक किराए पर कार ली गई, इसके बाद कार लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है।