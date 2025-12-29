29 दिसंबर 2025,

सोमवार

रायपुर

ED चार्जशीट से मचा हड़कंप! 31 अफसरों के बैंक खाते सीज, डिप्टी कमिश्नर पर लटकी निलंबन की तलवार

Bank Accounts Seized: कार्रवाई के तहत 31 अधिकारियों के बैंक खाते सीज किए गए हैं, वहीं तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आशीष श्रीवास्तव का निलंबन जल्द हो सकता है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 29, 2025

31 अफसरों के बैंक खाते सीज (photo source- Patrika)

31 अफसरों के बैंक खाते सीज (photo source- Patrika)

Bank Accounts Seized: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शराब घोटाले के मामले में 29,800 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के उस समय के डिप्टी कमिश्नर आशीष श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। उनका नाम EOW की चार्जशीट में शामिल नहीं था।

Bank Accounts Seized: 31 अधिकारियों के खाते सीज

हालांकि, आशीष श्रीवास्तव को लेकर अफवाहें अब तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि सेक्रेटरी-कम-कमिश्नर आर. संगीता के 3 जनवरी को छुट्टी से लौटने के बाद एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा, मामले में आरोपी 31 अधिकारियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कुल 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है। एक्शन में उन अधिकारियों के अकाउंट भी शामिल हैं जिनकी पत्नियों के अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए गए हैं।

ध्यान दें कि EOW चार्जशीट में 29 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 22 को 7 जुलाई, 2025 को सस्पेंड कर दिया गया था। बाकी सात रिटायर हो चुके हैं। कमिश्नर निरंजन दास को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। हैंडी की जांच में पाया गया कि शराब घोटाले में अधिकारियों के बीच लगभग 90 करोड़ रुपए (लगभग $1.8 बिलियन) बांटे गए थे, जिसमें पूर्व कमिश्नर निरंजन दास को दी गई 18 करोड़ रुपए (लगभग $1.8 बिलियन) की रिश्वत भी शामिल थी।

54 लाख रुपए दिए जाने के सबूत ईडी को मिले

Bank Accounts Seized: इकबाल खान को 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिश्वत दी गई, नोहर सिंह ठाकुर को 11 करोड़ रुपए, नवीन प्रताप सिंह तोमर को 6.7 करोड़ रुपए, राजेश जायसवाल को 5.79 करोड़ रुपए, अनिमेष नेताम को 5.28 करोड़ रुपए, और दिनकर वासनिक, गंभीर सिंह, अरविंद पटले, आशीष कोसम, अनंत सिंह, सौरभ बख्शी, प्रकाश पाल, गरीबपाल सिंह और मोहित जायसवाल को 2 करोड़ रुपए दिए गए। ED को आशीष श्रीवास्तव को 5.4 मिलियन दिए जाने के भी सबूत मिले हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ED चार्जशीट से मचा हड़कंप! 31 अफसरों के बैंक खाते सीज, डिप्टी कमिश्नर पर लटकी निलंबन की तलवार

रायपुर

छत्तीसगढ़

