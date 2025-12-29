ED चार्जशीट से मचा हड़कंप! 31 अफसरों के बैंक खाते सीज, डिप्टी कमिश्नर पर लटकी निलंबन की तलवार

ध्यान दें कि EOW चार्जशीट में 29 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 22 को 7 जुलाई, 2025 को सस्पेंड कर दिया गया था। बाकी सात रिटायर हो चुके हैं। कमिश्नर निरंजन दास को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। हैंडी की जांच में पाया गया कि शराब घोटाले में अधिकारियों के बीच लगभग 90 करोड़ रुपए (लगभग $1.8 बिलियन) बांटे गए थे, जिसमें पूर्व कमिश्नर निरंजन दास को दी गई 18 करोड़ रुपए (लगभग $1.8 बिलियन) की रिश्वत भी शामिल थी।