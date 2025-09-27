रतन दुबे हत्याकांड… एनआईए ने 2 माओवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

Ratan Dubey Murder Case: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2023 के रतन दुबे हत्याकांड में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के दो कार्यकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। शिवानंद नाग और उनके पिता नारायण प्रसाद नाग के खिलाफ जगदलपुर के एनआईए विशेष न्यायालय में दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूए(पी) एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए की जांच में पाया गया कि दोनों ने रतन दुबे की क्रूर हत्या से संबंधित आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से भाग लिया था।