बस्तर की बेटी पंक्ति बनीं मिस टीन इंडिया 2025, 13 साल की उम्र में 28 राज्यों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ जीता टाइटल

Miss Teen India 2025: बस्तर की बेटी पंक्ति बेदरकर ने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ़ शहर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत 13 वर्षीय पंक्ति ने दिल्ली में आयोजित प्राइड ऑफ इंडिया मिस टीन इंडिया 2025 प्रतियोगिता में देशभर से आई 28 राज्यों की प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया। 17 से 20 सितम्बर तक चली इस राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में पंक्ति ने अपनी वाक्-कुशलता, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, प्राकृतिक सुंदरता और कड़ी मेहनत से निर्णायकों और दर्शकों का दिल जीत लिया।
22 सितम्बर को पंक्ति की दिल्ली से छत्तीसगढ़ वापसी पर जगह-जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। रायपुर में सन्टेज सोलर, कुरुद में सिंधी समाज, कांकेर में ग्रीन हाई-टेक व चंचल ब्यूटीफुल पार्लर, केशकाल में गंगा हार्डवेयर व विजय सोनपिपरे ग्रुप, भानपुरी चौक में संजय तिवारी एवं फ्रेंड्स, जगदलपुर में द डांस हाउस तथा दंतेश्वरी मंदिर चौक में रेनेटस वैलनेस द्वारा पंक्ति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया।
23 सितम्बर को भाजपा पदाधिकारियों समेत विधायक किरण देव, महापौर संजय पांडे और नगर निगम के सभी पार्षद, वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाओं ने पंक्ति का मंच पर स्वागत कर आशीर्वाद दिया। पंक्ति ने इस आत्मीय सम्मान पर आभार जताते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ की है।
जगदलपुर के जोगी बिठाई में पंक्ति बेदरकर शामिल हुईं और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच ढोल नगाड़े के साथ सिरहासार भवन के सामने आतिशबाजी के बीच आरती फूल माला के साथ भव्यता के स्वागत किया किया गया। साथ ही साथ राज जनरल, मनोज हार्डवेयर व सुन्दर भोजवानी के परिवारों ने पंक्ति को आशीष देते हुए स्वागत किया जिसका तहे दिल से पंक्ति ने आभार व्यक्त किया। इन सभी के सहयोग में मनीष मूलचंदनी का अहम योगदान रहा।