Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

बस्तर की बेटी पंक्ति बनीं मिस टीन इंडिया 2025, 13 साल की उम्र में 28 राज्यों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ जीता टाइटल

Miss Teen India 2025: 9वीं कक्षा में अध्ययनरत 13 वर्षीय पंक्ति ने दिल्ली में आयोजित प्राइड ऑफ इंडिया मिस टीन इंडिया 2025 प्रतियोगिता में देशभर से आई 28 राज्यों की प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Sep 26, 2025

बस्तर की बेटी पंक्ति बनीं मिस टीन इंडिया 2025 (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बस्तर की बेटी पंक्ति बनीं मिस टीन इंडिया 2025 (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Miss Teen India 2025: बस्तर की बेटी पंक्ति बेदरकर ने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ़ शहर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत 13 वर्षीय पंक्ति ने दिल्ली में आयोजित प्राइड ऑफ इंडिया मिस टीन इंडिया 2025 प्रतियोगिता में देशभर से आई 28 राज्यों की प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया। 17 से 20 सितम्बर तक चली इस राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में पंक्ति ने अपनी वाक्-कुशलता, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, प्राकृतिक सुंदरता और कड़ी मेहनत से निर्णायकों और दर्शकों का दिल जीत लिया।

22 सितम्बर को पंक्ति की दिल्ली से छत्तीसगढ़ वापसी पर जगह-जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। रायपुर में सन्टेज सोलर, कुरुद में सिंधी समाज, कांकेर में ग्रीन हाई-टेक व चंचल ब्यूटीफुल पार्लर, केशकाल में गंगा हार्डवेयर व विजय सोनपिपरे ग्रुप, भानपुरी चौक में संजय तिवारी एवं फ्रेंड्स, जगदलपुर में द डांस हाउस तथा दंतेश्वरी मंदिर चौक में रेनेटस वैलनेस द्वारा पंक्ति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया।

Miss Teen India 2025: जनप्रतिनिधियों से मिला आशीर्वाद

23 सितम्बर को भाजपा पदाधिकारियों समेत विधायक किरण देव, महापौर संजय पांडे और नगर निगम के सभी पार्षद, वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाओं ने पंक्ति का मंच पर स्वागत कर आशीर्वाद दिया। पंक्ति ने इस आत्मीय सम्मान पर आभार जताते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ की है।

आतिशबाजी के बीच किया गया भव्य स्वागत

जगदलपुर के जोगी बिठाई में पंक्ति बेदरकर शामिल हुईं और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच ढोल नगाड़े के साथ सिरहासार भवन के सामने आतिशबाजी के बीच आरती फूल माला के साथ भव्यता के स्वागत किया किया गया। साथ ही साथ राज जनरल, मनोज हार्डवेयर व सुन्दर भोजवानी के परिवारों ने पंक्ति को आशीष देते हुए स्वागत किया जिसका तहे दिल से पंक्ति ने आभार व्यक्त किया। इन सभी के सहयोग में मनीष मूलचंदनी का अहम योगदान रहा।

ये भी पढ़ें

बड़ी खुशखबरी: CRPF ने नक्सल क्षेत्र में 300 कांस्टेबल पदों पर भर्ती अभियान किया शुरू, जानें details
सुकमा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 04:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / बस्तर की बेटी पंक्ति बनीं मिस टीन इंडिया 2025, 13 साल की उम्र में 28 राज्यों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ जीता टाइटल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.