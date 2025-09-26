बस्तर की बेटी पंक्ति बनीं मिस टीन इंडिया 2025, 13 साल की उम्र में 28 राज्यों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ जीता टाइटल

Miss Teen India 2025: बस्तर की बेटी पंक्ति बेदरकर ने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ़ शहर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत 13 वर्षीय पंक्ति ने दिल्ली में आयोजित प्राइड ऑफ इंडिया मिस टीन इंडिया 2025 प्रतियोगिता में देशभर से आई 28 राज्यों की प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया। 17 से 20 सितम्बर तक चली इस राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में पंक्ति ने अपनी वाक्-कुशलता, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, प्राकृतिक सुंदरता और कड़ी मेहनत से निर्णायकों और दर्शकों का दिल जीत लिया।