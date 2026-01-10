10 जनवरी 2026,

शनिवार

जगदलपुर

CG News: राष्ट्रीय मंच पर बस्तरिया संस्कृति का गौरव, जूनियर मिस इंडिया में पंक्ति का शानदार प्रदर्शन

CG News: जयपुर में आयोजित जूनियर मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में बस्तर की बेटी पंक्ति बेदरकर ने पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में रैंप वॉक कर बस्तरिया संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाई।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 10, 2026

पारंपरिक वेशभूषा में रैंप वॉक (photo source- Patrika)

CG News: बस्तर की होनहार बेटी पंक्ति बेदरकर ने राजस्थान के जयपुर में आयोजित जूनियर मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में रैंप वॉक कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बस्तरिया अवतार में सजी पंक्ति ने अपनी प्रस्तुति से बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया, जिसकी आयोजकों, निर्णायकों और दर्शकों ने खूब तारीफ की।

CG News: पंक्ति ने टॉप 5 में बनाई जगह

8 जनवरी 2026 को होटल क्लाक्र्स अमेर में संपन्न इस प्रतियोगिता में पंक्ति ने न केवल टॉप-5 में जगह बनाई, बल्कि उन्हें मोस्ट फोटोजेनिक 2026 का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला। पंक्ति की इस शानदार प्रस्तुति ने बस्तर की लोक संस्कृति, पारंपरिक आभूषणों और वेशभूषा की झलक दिखाते हुए पूरे देश का ध्यान खींचा।

बेटियों की प्रतिभा और साहस का प्रतीक

CG News: पंक्ति के मां तरूरणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उनकी बेटी एक बार फिर बस्तर की जड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर रही है और सभी से हौसला बढ़ाने की अपील की। बस्तर क्षेत्र में पंक्ति की इस उपलब्धि पर खुशी की लहर है। लोग इसे बस्तर की बेटियों की प्रतिभा और साहस का प्रतीक बता रहे हैं।

Published on:

10 Jan 2026 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: राष्ट्रीय मंच पर बस्तरिया संस्कृति का गौरव, जूनियर मिस इंडिया में पंक्ति का शानदार प्रदर्शन

