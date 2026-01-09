9 जनवरी 2026,

जगदलपुर

1045 अभ्यर्थी देंगे बाल देखरेख संस्था अधीक्षक भर्ती परीक्षा, 18 जनवरी को होगा एग्जाम, जानें Details

Exam News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Jan 09, 2026

Exam 2026 (Image saurce: Freepik)

CG Exam News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकल रहित बनाने के लिए प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। यह महत्वपूर्ण परीक्षा आगामी रविवार 18 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी।

जगदलपुर शहर में परीक्षा के लिए दो केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां कुल 1045 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें से शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर कॉलेज में 545 और जगतू माहरा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 500 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

परीक्षा में सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं। आयोग की मंशा के अनुरूप परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से गहन तलाशी अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य के लिए प्रत्येक केंद्र पर विशेष रूप से तीन महिला और तीन पुरुष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि अनुचित साधनों के प्रयोग को पूरी तरह रोका जा सके। तलाशी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पुलिस बल केंद्र पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेगा। संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू प्रबंधन और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर नंदनी साहू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / 1045 अभ्यर्थी देंगे बाल देखरेख संस्था अधीक्षक भर्ती परीक्षा, 18 जनवरी को होगा एग्जाम, जानें Details

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Insurance News: बड़ी खुशखबरी! सरकारी नौकरी वालों को अब 1.60 करोड़ का मिलेगा मुफ्त बीमा, जानें पूरी डिटेल्स

एक करोड़ 60 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा। Patrika
जगदलपुर

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, कई पदों पर होगी संविदा भर्तियां, 20 जनवरी तक स्पीड पोस्ट से कर सकेंगे आवेदन

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, कई पदों पर होगी संविदा भर्तियां, 20 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन
जगदलपुर

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत
जगदलपुर

NH-30 Road Accident: एनएच-30 पर ट्रक–ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर की मौके पर मौत

ट्रक–ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत (photo source- Patrika)
जगदलपुर

गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ बना प्रवासी पक्षियों का ठिकाना! बस्तर में ग्रेटर व्हाइट-फ्रंटेड हंस मोह रहा मन

Chhattisgarh news, cg news
जगदलपुर
TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
