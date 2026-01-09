1045 अभ्यर्थी देंगे बाल देखरेख संस्था अधीक्षक भर्ती परीक्षा, 18 जनवरी को होगा एग्जाम, जानें Details

Exam 2026 (Image saurce: Freepik)
CG Exam News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकल रहित बनाने के लिए प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। यह महत्वपूर्ण परीक्षा आगामी रविवार 18 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी।
जगदलपुर शहर में परीक्षा के लिए दो केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां कुल 1045 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें से शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर कॉलेज में 545 और जगतू माहरा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 500 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
परीक्षा में सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं। आयोग की मंशा के अनुरूप परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से गहन तलाशी अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य के लिए प्रत्येक केंद्र पर विशेष रूप से तीन महिला और तीन पुरुष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि अनुचित साधनों के प्रयोग को पूरी तरह रोका जा सके। तलाशी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पुलिस बल केंद्र पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेगा। संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू प्रबंधन और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर नंदनी साहू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
