1045 अभ्यर्थी देंगे बाल देखरेख संस्था अधीक्षक भर्ती परीक्षा, 18 जनवरी को होगा एग्जाम, जानें Details

परीक्षा में सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं। आयोग की मंशा के अनुरूप परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से गहन तलाशी अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य के लिए प्रत्येक केंद्र पर विशेष रूप से तीन महिला और तीन पुरुष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि अनुचित साधनों के प्रयोग को पूरी तरह रोका जा सके। तलाशी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पुलिस बल केंद्र पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेगा। संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू प्रबंधन और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर नंदनी साहू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।