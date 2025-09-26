बड़ी खुशखबरी: CRPF ने नक्सल क्षेत्र में 300 कांस्टेबल पदों पर भर्ती अभियान किया शुरू, जानें details

CG News: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों के युवाओं के लिए एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 300 कांस्टेबल पद भरे जाएंगे, जिनमें 255 पद पुरुषों के लिए और 45 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
पदों का वितरण भी दोनों जिलों के बीच संतुलित किया गया है। सुकमा जिले को 152 पद और बीजापुर जिले को 148 पद मिले हैं। यह पहल स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ-साथ सुरक्षा बलों में स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पंजीकरण की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होकर 14 नवम्बर तक चलेगी। इसके बाद उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) के माध्यम से किया जाएगा, जो 21 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक आयोजित की जाएगी। भर्ती अभियान के लिए अलग-अलग जिलों में परीक्षा स्थल निर्धारित किए गए हैं। सुकमा जिले के उम्मीदवार सुकमा पुलिस लाइन में और बीजापुर जिले के उम्मीदवार बीजापुर फुटबॉल स्टेडियम में परीक्षा देंगे।
CRPF ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। उम्मीदवारों को किसी प्रकार का शुल्क या शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस भर्ती अभियान से जिले के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और वे अपने राज्य और देश की सुरक्षा में योगदान दे सकेंगे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने उम्मीदवारों से समय पर पंजीकरण करने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।