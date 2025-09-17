छत्तीसगढ़ में 16 हजार NHM कर्मियों की नौकरी दांव, मंत्री से हो चुकी है बैठक, लेकिन.. देखें ये रिपोर्ट

जिला के अस्पतालों में एनएचएम कर्मियों के हड़ताल पर जाने से अधिक काम प्रभावित नहीं हुआ है। नियमित कर्मियों के सहारे काम लिया जा रहा है। टीकाकरण वगैरह भी जिला अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल वगैरह में नियमित हो रहे हैं। टीबी की दवा देने के लिए विकल्प के तौर पर कर्मियों को तैनात किए हैं। - डॉ. मनोज दानीचीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, दुर्ग