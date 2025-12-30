Khaleda Zia Dies: खालिदा जिया के राज में शेख हसीना को वोट देने वाले हिंदुओं का हुआ ऐसा हाल, भारत भाग आए थे कई परिवार!

खालिदा जिया के कार्यकाल में हिंदुओं पर अत्याचार की कई घटनाएं हुईं। 1992 में भारत में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद बांग्लादेश में भी हिंसा भड़की, जिसमें हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इस दौरान मंदिर तोड़े गए। तब खालिदा जिया सरकार पर हिंसा को रोकने में ढिलाई देने का आरोप लगा।