Cyber Frauds: राजस्थान में एक साल में 27% साइबर अपराध में वृद्धि, देश के दूसरे राज्यों का क्या है हाल, जानिए

Cyber Frauds India : राजस्थान में 2024 के मुकाबले 2025 में साइबर अपराधों में 27% की बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा में सोमवार को निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने कहा कि 2024 में लगभग एक लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख 27 हजार हो गई। उन्होंने यह आरोप लगाया कि इन शिकायतों में 27 हजार पीड़ितों की ही एफआईआर दर्ज हुई हैं। आइए जानते हैं कि देश के अन्य राज्यों में साइबर अपराध को लेकर क्या है हाल?