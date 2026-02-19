Bangladesh Politics : समानता की लड़ाई से बनी सरकार में महिलाएं बेहद कम, तारिक रहमान सरकार कैसे मिटा सकती है अपने दाग?

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक अनवर
Bangladesh Politics 2026: बांग्लादेश में हाल ही में संपन्न हुआ आम चुनाव देश के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक चुनावों में से एक बताया जा रहा है। यह कई कारणों से उल्लेखनीय है। यह जुलाई 2024 में हुए छात्रों के नेतृत्व में हुए एक खूनी जनविद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसने अवामी लीग को पूरी तरह संसद से बाहर कर दिया। अवामी लीग की प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग