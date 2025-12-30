30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

डिग्रियां हासिल करना ही काफी नहीं, ‘संतूर’ मेरे दिमाग में बस गया था…पढ़ें पूरी स्टोरी

जब मैं पांचवी या छठवीं में थी, तो मां के साथ भोपाल में एक कन्सर्ट में गई, वहां पंडित शिवकुमार शर्मा का संतूर सुना आई को मां से संतूर सीखने की जिद की।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 30, 2025

Santoor player Shruti Adhikari

Santoor player Shruti Adhikari Santoor player Shruti Adhikari (Photo Source: instagram account )

(श्रुति अधिकारी, संतूर वादक…) जो भी काम करना है, उसे पूरी तन्मयता के साथ करो। संगीत सीख रहे हो, तो उसे हर पल सीखते रहो, केवल कुछ डिग्रियां हासिल करना ही काफी नहीं होता। यह ऐसी कला है, जिसकी शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। निरंतर अभ्यास जरूरी है। मेरा मानना है, अपने सपनों को हर पल जियो, उसमें डूब जाओ, अपने पंख फैलाओ और फिर देखो पूरा आसमान ही तुम्हारा है।

पांच साल की उम्र से सीखना शुरू किया

श्रुति अधिकारी, संतूर वादक बताती है कि बचपन से ही मैंने संगीत साधना शुरू कर दी थी। घर में संगीत का माहौल भी था। नाना जी, मां और पापा संगीत से जुड़े थे, तो वही बीज मेरे अंदर भी पल रहा था। जब मैं पांच साल की थी, तो गायन भी सीखा। संगीत की विद्याओं की परीक्षाएं देते हुए अपनी सीखने की प्रक्रिया जारी रखी।

पं. शिवकुमार शर्मा को सुन बनीं संतूर वादिका

जब मैं पांचवी या छठवीं में थी, तो मां के साथ भोपाल में एक कन्सर्ट में गई, वहां पंडित शिवकुमार शर्मा का संतूर सुना आई को मां से संतूर सीखने की जिद की। मां ने कहा-पढ़ाई पूरी करो। संतूर मेरे दिमाग में बस गया था। हर दो-तीन दिन में मां से कहती कि पंडित जी से संतूर सीखना है। जब नौंवी में आई, तो मप्र सरकार की दुर्लभ वाद्य सीखने की स्कॉलरशिप निकली थी। मैंने भी आवेदन किया और स्कॉलरशिप मुझे मिली।

मां ने पंडित शिवकुमार शर्मा से बात की। मैं उनके पास मुंबई सीखने गई। गुरुजी जब भी वह मुंबई रहते थे, मैं वहां पहुंच जाती थी और सीखती थी। उनसे कई वर्षों तक संतूर वादन सीखा और आज एक परिपक्व संतूर वादक हूं। (जैसा कि रिपोर्टर ऋतु सक्सेना को बताया…)

ग्वालियर में दी पहली प्रस्तुति

1986-1987 में ग्वालियर नगर पालिका का शताब्दी समारोह था। उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी आए थे। वहां पर पहली बार मैंने संतूर बजाया था। अब तक कई देशों में प्रस्तुतियां दे चुकी हूं। भारत में आयोजित जी 20 में सभी राष्ट्राध्यक्षों और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प की भारत यात्रा के अवसर पर भी संतूर प्रस्तुति दी। इसके अलावा लंदन, दुबई, बहरीन में प्रस्तुति दे चुकी हूं।

मप्र का पहला महिला बैंड बनाया

वर्ष 2006 में हमने मप्र का शास्त्रीय संगीत का पहला महिला केंद्रित म्यूजिक बैंड पंचनाद बनाया। इसमें वाद्ययंत्र केवल महिलाएं बजाती हैं और हम केवल शास्त्रीय संगीत ही बजाते हैं। एक शास्त्रीय संगीत बैंड के रूप में पहचान बनाना मुश्किल है। इसमें हम पांच वाद्ययंत्र संतूर, तबला, पखावज, सितार और एक और वाद्ययंत्र (सारंगी, वायलिन, हरमोनियम या बासुरी) बजाते हैं।

ये भी पढ़ें

सोच-समझकर लें ‘हेल्थ इंश्योरेंस’, 3 केस स्टडी से समझिए लोगों का दर्द
Patrika Special News
Health insurance policy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Dec 2025 04:12 pm

Published on:

30 Dec 2025 03:37 pm

Hindi News / Patrika Special / डिग्रियां हासिल करना ही काफी नहीं, ‘संतूर’ मेरे दिमाग में बस गया था…पढ़ें पूरी स्टोरी

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

खेती में महिला सशक्तिकरण की मिसाल

खेती में महिला सशक्तिकरण की मिसाल (photo source- Patrika)
Patrika Special News

देव आनंद का वो गाना जिसकी शूटिंग देखने पहुंचे थे विदेशी राष्ट्रपति, दोबारा करना पड़ा था शूट

Actor Dev Anand
Patrika Special News

Khaleda Zia Dies: खालिदा जिया के राज में शेख हसीना को वोट देने वाले हिंदुओं का हुआ ऐसा हाल, भारत भाग आए थे कई परिवार!

Patrika Special News

Viruddh Aahar : जानलेवा बीमारी से बचना है तो जानिए विरुद्ध आहार क्या है? डॉक्टर्स और डायटिशियन से समझिए

Viruddh Aahar, Viruddh Aahar name list, Viruddh Aahar Kya hai, food poisoning, Ayurvedic Doctor,
Patrika Special News

एक्सप्लेनर: ‘शील्ड ऑफ जस्टिस’ ड्रिल से ताइवान को क्या संदेश दे रहा है चीन?

Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.