30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Viruddh Aahar : जानलेवा बीमारी से बचना है तो जानिए विरुद्ध आहार क्या है? डॉक्टर्स और डायटिशियन से समझिए

Viruddh Aahar : किस चीज के साथ किस चीज को खाना सही या गलत। फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाता है। इन सभी बातों को आयुर्वेद में विरुद्ध आहार के जरिए समझाया गया है। डॉ. अर्जुन राज (Ayurvedic), दिब्या प्रकाश (Member IDA), डॉ. हिमांशु गुप्ता, (MBBS, MD) से हम इसे विस्तार से समझते हैं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

image

Dr. Arjun Raj & Dr. Himanshu Gupta

Dec 30, 2025

Viruddh Aahar, Viruddh Aahar name list, Viruddh Aahar Kya hai, food poisoning, Ayurvedic Doctor,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI and Patrika

Viruddh Aahar : आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का जिक्र किया गया है। आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही किस फूड के साथ किस चीज का मिश्रण जहर हो सकता है। इस तरह की बातों का जिक्र विस्तार से किया गया है। इसलिए, कई बार गलत खाना खाने से बीमार पड़ने की बात और खराब खाने से मौत तक की खबरें सुनने को मिलती हैं। जैसे कि हालही में पालक और चिकन खाने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। हम विरुद्ध आहार को लेकर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, सर्टिफाइड डाइटिशियन (IDA) और सीनियर फिजिशियन से समझने की कोशिश करेंगे।

Experts on Viruddh Aahar : विरुद्ध आहार पर एक्सपर्ट की राय

डॉ. अर्जुन राज, ये 15 साल से अधिक समय से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। साथ ही डॉ. हिमांशु गुप्ता, सीनियर फिजिशियन हैं। ये 15 साल से एलोपैथ से इलाज कर रहे हैं।

डाइटिशियन दिब्या प्रकाश, इंडियन डाइटिक एसोसिएशन की सदस्य हैं। 12 वर्षों से बतौर डाइटिशियन काम कर रही हैं।

इन तीनों एक्सपर्ट से हम विरुद्ध आहार को लेकर कुछ जरूरी बातों के बारे में जानेंगे-

  • विरुद्ध आहार क्या है?
  • विरुद्ध आहार की सूची
  • विरुद्ध आहार आयुर्वेद

विरुद्ध आहार क्या है?

डॉ. अर्जुन राज ने बताया कि वैसे खानपान वाली चीजें जिनके मिश्रण के सेवन से शरीर में वात, पित्त और कफ के बीच असंतुलन पैदा होता है। इससे आमा यानी विषाक्त पदार्थ को जन्म देते हैं जिससे पाचन संबंधी बीमारियां होती हैं। गलत समय पर भोजन, विपरीत गुणों वाली चीजें, गलत मात्रा में सेवन आदि भी विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। कई बार ये मिश्रण इतने खतरनाक होते हैं कि लोगों की जान तक चली जाती है। इसलिए, आयुर्वेद में आहार को प्राथमिकता दी जाती है।

काल विरोधी फूड आइटम्स को भी विरुद्ध आहार माना जाता है। जैसे- सर्दी के मौसम में अगर आप भारी भोजन करते हैं, बहुत अधिक तला-भुना खाते हैं तो ये शरीर के लिए सही नहीं होता है। इसी तरह कुछ चीजों को शाम या रात के समय खाने से बचना चाहिए। जैसे- पनीर को रात में खाने से पाचन संबंधित समस्या हो सकती है।

इन चीजों का मिश्रण गलत

  • दूध और खट्टे फल नमक के साथ
  • दूध और खिचड़ी का एक साथ सेवन
  • ग्रेवी बनाने के लिए दूध का प्रयोग
  • शहद और गरम पानी
  • दूध और मछली या कोई सीफूड
  • शहद और घी

इसके पीछे फूड साइंस समझें- डाइटिशियन

डाइटिशियन दिब्या प्रकाश कहती हैं, आयुर्वेद में विरुद्ध आहार को लेकर अच्छी तरह से बताया गया है। क्योंकि, गलत खानपान से फूड पॉइजनिंग, पेट की समस्या और स्किन इश्यूज होती हैं। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, इसके पीछे फूड साइंस भी है।

दूध के साथ खट्टे फल ना खाएं- दिब्या कहती हैं कि दूध के साथ खट्टे फलों को खाने से पेट में गड़बड़ी होती है। इन चीजों का एक साथ सेवन करने से एसिडिटी, उल्टी, नोजिया आदि हो सकता है। साथ ही बच्चों में काफी दिक्कतें पैदा करता है।

दूध के साथ नमक का सेवन- दूध के साथ नमक या इससे बनी चीजों का सेवन करते हैं तो पेट में विषाक्त चीजें बढ़ने लगेंगी।

अंडा और चिकन- अगर आप अंडा और चिकन दोनों चीजों को एक साथ खाएंगे तो इससे फूड पॉइजनिंग के चांसेज बढ़ जाते हैं। क्योंकि, दोनों में हाई प्रोटीन पाया जाता है।

खाना के बाद फल खाना- कई लोग खाने के बाद फल को खाना पसंद करते हैं। पर इससे फर्मेंटेशन होता है। इससे पाचन की समस्या होती है।

केला और दूध - केला और दूध को मिलाकर मिल्कशेक पिया जाता है। पर आयुर्वेद में सख्त मनाही है। म्यूकस फॉर्म करता, साइनस की समस्या बढ़ाता है और डाइजेशन को स्लो कर देता है।

हनी को गरम चीज के साथ खाना- अगर आप हनी को किसी भी गरम चीज के साथ खाते हैं। यहां तक गरम पानी के साथ भी तो इससे हेल्थ इश्यू होते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए।

दिब्या कहती हैं कि डाइट चार्ट बनाते वक्त मैं इस बात का ध्यान रखती हूं। क्योंकि, आहार के मिश्रण से शरीर पर काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हम खाने वाले चीजों के हाइजीन को लेकर भी जागरूक करते हैं ताकि फूड पॉइजनिंग से बचा जा सके।

एलोपैथ में ऐसा होता है या नहीं?

डॉ. हिमांशु कहते हैं, विरुद्ध आहार बातों को एलोपैथ में फॉलो नहीं किया जाता है। हम मरीजों का खाना उनकी बीमारी आदि के आधार पर खाने की सलाह देते हैं। हम डाइट, ड्रग्स और एक्सरसाइज के आधार पर कोई भी सलाह देते हैं।

  • डाइट- क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए।
  • ड्रग्स- किस तरह की दवा देनी चाहिए।
  • एक्सरसाइज- करना चाहिए या नहीं।

इसी बात का ध्यान रखकर मरीजों को सलाह दी जाती है। पर, रियल लाइफ में हम लोग गलत चीजों के मिश्रण से बचते हैं, क्योंकि बचपन से ही दादी-नानी से इस तरह की सलाह मिलती रहती है।

ये भी पढ़ें

अदरक का टुकड़ा हार्ट अटैक आने पर बचा सकता है जान, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया खाने का तरीका
लाइफस्टाइल
adrak se heart attack ka ilaaj, adrak se heart attack se bachne ke upay, Ayurvedic Doctor,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Dec 2025 12:05 pm

Published on:

30 Dec 2025 09:00 am

Hindi News / Patrika Special / Viruddh Aahar : जानलेवा बीमारी से बचना है तो जानिए विरुद्ध आहार क्या है? डॉक्टर्स और डायटिशियन से समझिए

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Khaleda Zia Dies: खालिदा जिया के राज में शेख हसीना को वोट देने वाले हिंदुओं का हुआ ऐसा हाल, भारत भाग आए थे कई परिवार!

Patrika Special News

एक्सप्लेनर: ‘शील्ड ऑफ जस्टिस’ ड्रिल से ताइवान को क्या संदेश दे रहा है चीन?

Patrika Special News

CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट

CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट
Patrika Special News

राजस्थान: सरकारी दावे और हकीकत के बीच फंसी स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीज बेहाल

jk loan hospital
Patrika Special News

राजेश खन्ना, वो सुपरस्टार जो तारीफ के नशे में हो गया बर्बाद!

Rajesh Khanna Birth Anniversary
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.