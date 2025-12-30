Viruddh Aahar : जानलेवा बीमारी से बचना है तो जानिए विरुद्ध आहार क्या है? डॉक्टर्स और डायटिशियन से समझिए

Viruddh Aahar : आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का जिक्र किया गया है। आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही किस फूड के साथ किस चीज का मिश्रण जहर हो सकता है। इस तरह की बातों का जिक्र विस्तार से किया गया है। इसलिए, कई बार गलत खाना खाने से बीमार पड़ने की बात और खराब खाने से मौत तक की खबरें सुनने को मिलती हैं। जैसे कि हालही में पालक और चिकन खाने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। हम विरुद्ध आहार को लेकर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, सर्टिफाइड डाइटिशियन (IDA) और सीनियर फिजिशियन से समझने की कोशिश करेंगे।