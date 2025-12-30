30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

किताबों से खेतों तक… शिक्षित महिला की मेहनत ने रचा ग्रामीण विकास का मॉडल, जानें 10 से 150 एकड़ तक का सफर

Educated Women Farmer: 10 एकड़ से शुरू हुआ सफर आज 150 एकड़ की उन्नत खेती, महिला रोजगार और करोड़ों के कारोबार तक पहुंच चुका है। यह कहानी महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 30, 2025

खेती में महिला सशक्तिकरण की मिसाल (photo source- Patrika)

खेती में महिला सशक्तिकरण की मिसाल (photo source- Patrika)

जब हालात सबसे मुश्किल थे और COVID-19 महामारी ने लोगों के सपनों पर ताला लगा दिया था, तब दुर्ग ज़िले की पढ़ी-लिखी महिला सोनल दानी ने एक नया रास्ता चुना। हायर एजुकेशन और MSc या PhD जैसे सुरक्षित करियर को छोड़कर, उन्होंने न सिर्फ़ खेती को अपनाया।

बल्कि इसे आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोज़गार का एक मज़बूत ज़रिया भी बनाया। यह सफ़र, जो सिर्फ़ 10 एकड़ से शुरू हुआ था, अब 150 एकड़ में एडवांस खेती और करोड़ों के बिज़नेस तक बढ़ गया है। यह साबित करता है कि हिम्मत, कड़ी मेहनत और सही सोच से मुश्किल हालात भी कामयाबी की ओर ले जा सकते हैं।

शिक्षित महिला की खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत

कोविड महामारी ने जहां लाखों लोगों रोजगार छीन लिया, वहीं दुर्ग जिले की एमएससी-पीएचडी धारक सोनल दानी (46 वर्ष) ने इस संकट को अवसर में बदल दिया। वर्ष 2020 में उच्च शिक्षा और नौकरी छोडक़र उन्होंने मात्र 10 एकड़ से खेती की शुरुआत की, जो आज बढक़र उनकी अपनी 150 एकड़ जमीन तक पहुंच चुकी है। उनकी यह यात्रा न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार का प्रभावी मॉडल भी है।

परिवार और सरकार का रहा सहयोग

इस पूरे सफर में परिवार का सहयोग मजबूत आधार रहा। पति डॉ. गौरव दानी ने शुरुआती निवेश किया और हर कदम पर साथ दिया। सास-ससुर और दोनों बेटियों ने भी घर और खेत की जिम्मेदारियों में सहयोग किया। राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं के तहत उन्हें ड्रिप, स्प्रिंकलर और ट्रैक्टर जैसी सुविधाओं का लाभ मिला। पूर्व कृषि मंत्री की ओर उन्हें कृषि सम्मान समारोह में सम्मानित भी किया जा चुका है।

गांव में ही मिला महिलाओं को काम

इस सफलता का सबसे बड़ा असर स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। सोनल के खेतों में 70-80 मजदूर काम कर रहे हैं, जिनमें 60-70 महिलाएं शामिल हैं। पहले ये महिलाएं काम के लिए दूसरे गांव जाती थीं, अब अपने ही गांव में रोजगार मिलने से वे समय पर घर लौट पा रही हैं।

हाईटेक खेती से बेहतर उत्पादन

सोनल दानी हाईटेक सब्जी उत्पादन के साथ-साथ परंपरागत धान और गेहूं की खेती भी कर रही हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी की बचत करते हुए वे बेहतर उत्पादन हासिल कर रही हैं। धान में 22-24 क्विंटल और गेहूं में 14-15 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज मिल रही है। उनके खेतों में उत्पादित सब्जियां ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली सहित कई राज्यों में सीधे थोक व्यापारियों को भेजी जाती हैं। इससे उनका सालाना कारोबार 1.25 से 1.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

युवाओं के लिए बनीं प्रेरणा

सोनल दानी का मानना है कि शिक्षित महिलाओं का खेती में आना समाज में नई पहचान बनाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। वे युवाओं को खेती के महत्व से अवगत कराती हैं और जिनके पास जमीन होते हुए भी वे उसे किराए पर दे देते हैं, उन्हें खुद खेती शुरू करने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। उनके अनुसार आने वाला समय खेती का है, जो न केवल आर्थिक मजबूती देता है, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का रास्ता भी दिखाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Updated on:

30 Dec 2025 02:14 pm

Published on:

30 Dec 2025 02:13 pm

Hindi News / Patrika Special / किताबों से खेतों तक… शिक्षित महिला की मेहनत ने रचा ग्रामीण विकास का मॉडल, जानें 10 से 150 एकड़ तक का सफर

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

देव आनंद का वो गाना जिसकी शूटिंग देखने पहुंचे थे विदेशी राष्ट्रपति, दोबारा करना पड़ा था शूट

Actor Dev Anand
Patrika Special News

Khaleda Zia Dies: खालिदा जिया के राज में शेख हसीना को वोट देने वाले हिंदुओं का हुआ ऐसा हाल, भारत भाग आए थे कई परिवार!

Patrika Special News

Viruddh Aahar : जानलेवा बीमारी से बचना है तो जानिए विरुद्ध आहार क्या है? डॉक्टर्स और डायटिशियन से समझिए

Viruddh Aahar, Viruddh Aahar name list, Viruddh Aahar Kya hai, food poisoning, Ayurvedic Doctor,
Patrika Special News

एक्सप्लेनर: ‘शील्ड ऑफ जस्टिस’ ड्रिल से ताइवान को क्या संदेश दे रहा है चीन?

Patrika Special News

CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट

CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.