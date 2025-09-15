अब नहीं सुनाई देती कांव-कांव, रासायनिक खाद ने बदल दी पक्षियों की दुनिया, कौए और कोयल हुए दुर्लभ… जानें बचाव के तरीके

लगभग एक से डेढ़ साल में किए गए एक शोध में सामने आया है कि आवासीय, खुले मैदान, जंगलों में मिलने वाले कौए विलुप्त हो गए हैं। इसका प्रमुख कारण खेतों में पेस्टीसाइड का अत्याधिक उपयोग है। इनके कारण खेतों में रहने वाले चूहे और मेंढक मर जाते हैं। इन्हें खाकर कौओं की भी मौत हो रही है। दूसरा बड़ा कारण पशुपालक अपने मवेशियों को डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन लगवाते हैं। इंजेक्शन का रासायनिक पदार्थ जानवर के मांस में जमा हो जाता है। मृत मवेशी के डाइक्लोफेनाक युक्त शरीर का मांस खाने के कारण कौओं के अंडे का खोल कमजोर हो जाता है। इससे कौओं के बच्चों की अंडे में ही मौत हो रही है।