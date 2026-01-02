India Bans Nimesulide : निमेसुलाइड जैसे पेनकिलर खतरनाक? राजस्थान ड्रग कंट्रोलर, डॉक्टर्स से जानिए Ban और Pain की कहानी

अजय कहते हैं कि बिल्कुल गलत दवाओं का बैन करना जरूरी है। इसे प्रभावी बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया के दौर में सूचना फैलाना आसान हो गया है। इसलिए, आजकल ये काम और भी अच्छी तरह हो रहा है। मीडिया के अलावा कुछ जागरूक नागरिक भी हमें उन लोगों की जानकारी देते हैं जो बैन को जाने-अनजाने फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारी टीम वहां पहुंच कर कानूनी एक्शन लेती है। ऐसे में गलत दवाओं को बैन करना जरूरी है और असरदार बनाने के लिए हम और आप काम कर रहे हैं।