सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगी ये पेन किलर, बिक्री पर लगा बैन

आम लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड (Nimesulide) पेनकिलर को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकार ने 100 mg से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की सभी ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ज्यादा डोज वाली यह दवा मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, जबकि इसके सुरक्षित विकल्प पहले से बाजार में उपलब्ध हैं।