अजित पवार के बेटे को भी प्लेन क्रैश पर शक, कह दी ऐसी बात, जिसको लेकर महाराष्ट्र में बढ़ी हलचल

इससे पहले अजित पवार के भतीजे और NCP (शरद पवार गुट) विधायक रोहित पवार ने भी हादसे में साजिश का संदेह जताया था। रोहित ने जांच में देरी, सबूत नष्ट करने की आशंका और VSR वेंचर्स की सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने अतिरिक्त फ्यूल टैंक्स, पायलटों की भूमिका और कंपनी की लापरवाही पर आरोप लगाए। NCP (अजित गुट) की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर CBI जांच की मांग की। डेलीगेशन में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और पार्थ पवार शामिल थे। फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने का भरोसा दिया।