चीनी नहीं, अब ‘कोरियाई’ निकला गलगोटिया का रोबोट! नया खुलासा होने के बाद सोशल मीडिया पर मची खलबली

दरअसल, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन में कम्युनिकेशन प्रोफेसर नेहा सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ। नेहा सिंह पहले रोबोडॉग विवाद में भी चर्चा में थीं। उन्होंने डीडी न्यूज के रिपोर्टर को बताया कि यह 'सॉकर ड्रोन' बहुत इंट्रेस्टिंग है। नेहा ने दावा किया, 'इसका एंड-टू-एंड इंजीनियरिंग से लेकर ऐप्लीकेशन सबकुछ यूनिवर्सिटी में हुआ है। यह भारत का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है, जो गलगोटिया के ऑन कैंपस देखने को मिलेगा। यहां बच्चे गेम खेलते हैं, फ्लाई करते हैं। नए तरीके से और मजबूती से फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं।'