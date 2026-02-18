पंजाब के बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, पथराव हुआ तो दागे आंसू गैस के गोले

Punjab farmers protest: पंजाब के बठिंडा में बुधवार को गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर माहौल बिगड़ गया। बठिंडा की ओर बढ़ रहे किसानों और पुलिस के बीच जिउंद गांव के पास जोरदार झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे किसान डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के घेराव करने के लिए जमा हो गए, इस दौरान पुलिस ने गांव को घेर लिया। किसानों को रोके जाने की वजह से दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की हो गई। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे।