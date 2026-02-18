जॉर्ज सोरोस को लेकर छिड़ी सियासी जंग, कांग्रेस ने पूछ दिया ऐसा सवाल, जिसका BJP को देना ही पड़ेगा जवाब?

रिजिजू ने आगे कहा- हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और वह सदन में उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। यह अपने आप में कोई नाकामी नहीं है, लेकिन हंगामे के साथ-साथ, हमें उन कामों को भी देखना होगा जो किए जा रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे, तो हमने स्पीकर पर कागज नहीं फेंके, रूलिंग साइड में बैनर नहीं ले गए और इसी वजह से मैं परेशान हूं।