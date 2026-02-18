जॉर्ज सोरोस को लेकर छिड़ी सियासी जंग, कांग्रेस ने पूछ दिया ऐसा सवाल, जिसका BJP को देना ही पड़ेगा जवाब?

पवन खेड़ा और किरण रिजिजू। (फोटो- ANI)
दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस को लेकर भारत में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू को खुली चुनौती दी।
पवन खेड़ा ने कहा कि रिजिजू सबके सामने यह ऐलान करें कि BJP का कोई भी मंत्री जॉर्ज सोरोस से नहीं मिला है और किसी भी नेता के बच्चे सोरोस के फंड से चलने वाले संगठनों में काम नहीं कर रहे हैं।
खेड़ा ने एएनआई से बात करते हुए कहा- मैं किरेन रिजिजू को चुनौती देता हूं, उन्हें सामने आकर सबके सामने यह कहना होगा कि BJP का कोई भी मंत्री सोरोस से नहीं मिला है। नंबर दो, बीजेपी नेताओं के किसी भी बच्चे का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है, जो जॉर्ज सोरोस के फंड से चलने वाले संगठनों में काम कर रहे हो या पहले काम कर चुका हो।
यह टिप्पणी रिजिजू द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने उनके हालिया राजनीतिक विवादों के बाद उनके व्यवहार को 'बचकाना' और 'गैर-जिम्मेदाराना' कहा था।
यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स लीडर ने एक इंटरव्यू में कहा- उनका बर्ताव बचकाना और इस पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए गैर-जिम्मेदाराना है। विपक्ष का एक लीडर पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करता है।
उन्होंने आगे कहा- हाउस के बाहर जाना, लोगों को देशद्रोही कहना, ड्रामा वाले धरने देना और एक अनपब्लिश्ड किताब से पढ़ने पर जोर देना, यह सब बच्चों जैसा बर्ताव है। हमने भारत के इतिहास में ऐसा विपक्ष का नेता कभी नहीं देखा।
रिजिजू ने आगे कहा- राहुल गांधी भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं। क्योंकि वह भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। वह विदेश और देश में नक्सलियों, एक्सट्रीमिस्ट, विचारकों, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं।
मंत्री ने आगे कांग्रेस पार्टी पर पार्लियामेंट की परंपराओं के अनुसार काम न करने और कार्यवाही में रुकावट डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- संसदीय लोकतंत्र में हमेशा शोर और हंगामा होता रहेगा।
रिजिजू ने आगे कहा- हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और वह सदन में उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। यह अपने आप में कोई नाकामी नहीं है, लेकिन हंगामे के साथ-साथ, हमें उन कामों को भी देखना होगा जो किए जा रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे, तो हमने स्पीकर पर कागज नहीं फेंके, रूलिंग साइड में बैनर नहीं ले गए और इसी वजह से मैं परेशान हूं।
