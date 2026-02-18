‘असम के जिन्ना हैं हिमंत बिस्वा सरमा!’ गौरव गोगोई के बयान से गरमाई राजनीति

गुवाहाटी में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई ने कहा, 'हिमंता बिस्वा सरमा असम के जिन्ना हैं। उन्हें नेताओं को हिंदू प्रमाण पत्र (हिंदू सर्टिफिकेट) बांटना बंद कर देना चाहिए।' गोगोई ने सरमा पर आरोप लगाया कि वे समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू समाज के नाम पर विभाजनकारी रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरमा ने भूपेन बोरा को कांग्रेस का आखिरी हिंदू नेता कहकर हिंदू प्रमाण पत्र देने का काम किया है, जो गलत है।