Wedding Viral Video: दुल्हन पर 8.5 करोड़ रुपये न्योछावर ? जानें इस शाही शादी का सच

जब यह खबर आग की तरह फैल गई, तो दूल्हे के परिवार को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। दूल्हे के भाई, सिकंदर सिंह, जो ऑस्ट्रेलिया में ट्रकिंग का बिजनेस करते हैं, उन्होंने इन दावों का पूरी तरह खंडन कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा 8.5 करोड़ रुपये का आंकड़ा पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत है। सिकंदर सिंह ने बताया, "शादी में शगुन के तौर पर पैसे जरूर उड़ाए गए थे, लेकिन वह रकम करीब 2 लाख रुपये थी, न कि करोड़ों में।" वहीं, शादी में इंतजाम देखने वाले इवेंट मैनेजर और डीजे ने भी बताया कि कुल मिलाकर 3 से 4 लाख रुपये (डॉलर मिलाकर) का शगुन हुआ होगा। किसी ने शरारत कर वीडियो के साथ गलत कैप्शन लगा कर इसे वायरल कर दिया।