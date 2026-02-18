Wedding Viral Video: दुल्हन पर 8.5 करोड़ रुपये न्योछावर ? जानें इस शाही शादी का सच

पंजाब में शादी शादी और नोटों की बरसात का सच। ( फोटो: स्क्रीनशॉट instagram/chdlife, डिजाइन: AI)
Tarn Taran wedding news: पंजाब अपनी शान-ओ-शौकत और दिल खोल कर खर्च करने वाली शादियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन हाल ही में तरनतारन (Tarn Taran) से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक शादी में दुल्हन की विदाई के वक्त या वरमाला के दौरान करीब 8.5 करोड़ रुपये (8.5 Crore Wedding Claim) हवा में उड़ा दिए गए। इस खबर ने न केवल आम जनता, बल्कि नेटिजन्स के भी होश उड़ा दिए। हालांकि, अब इस मामले में दूल्हे के परिवार की तरफ से बड़ा बयान आया है और उन्होंने इस वायरल दावे की पूरी हकीकत बताई है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एनआरआई शादी का जश्न चल रहा है और वहां मौजूद लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। वीडियो में जमीन पर नोटों की मोटी परत बिछी हुई नजर आ रही है और मेहमान डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। दावा किया गया कि यह शादी 14 फरवरी को तरनतारन में हुई थी और इसमें करीब 8.5 करोड़ रुपये न्योछावर (Ghor) किए गए। वीडियो में भारतीय करेंसी के साथ-साथ डॉलर उड़ाने की भी बात कही जा रही थी। इस "Grand Cash Party" को देख कर लोग इसे पंजाब की अब तक की सबसे महंगी शादियों में से एक बताने लगे।
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने इसे पंजाब की संस्कृति और खुशहाली का प्रतीक बताया, तो कई लोगों ने इसे फिजूलखर्ची करार दिया। कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि "इतना पैसा तो मैंने आज तक सपने में भी नहीं देखा," वहीं कुछ गंभीर यूजर्स ने इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) को टैग करते हुए जांच की मांग कर दी। लोगों का कहना था कि जहां एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ शादी में करोड़ों रुपये उड़ाना समझ से परे है।
जब यह खबर आग की तरह फैल गई, तो दूल्हे के परिवार को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। दूल्हे के भाई, सिकंदर सिंह, जो ऑस्ट्रेलिया में ट्रकिंग का बिजनेस करते हैं, उन्होंने इन दावों का पूरी तरह खंडन कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा 8.5 करोड़ रुपये का आंकड़ा पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत है। सिकंदर सिंह ने बताया, "शादी में शगुन के तौर पर पैसे जरूर उड़ाए गए थे, लेकिन वह रकम करीब 2 लाख रुपये थी, न कि करोड़ों में।" वहीं, शादी में इंतजाम देखने वाले इवेंट मैनेजर और डीजे ने भी बताया कि कुल मिलाकर 3 से 4 लाख रुपये (डॉलर मिलाकर) का शगुन हुआ होगा। किसी ने शरारत कर वीडियो के साथ गलत कैप्शन लगा कर इसे वायरल कर दिया।
पंजाब में एनआरआई (NRI) शादियों का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। विदेश में बसने वाले पंजाबी जब अपने वतन लौटकर शादी करते हैं, तो वे अपनी खुशी का इजहार दिल खोलकर करते हैं। इसे शो ऑफ कहें या Big Fat Punjabi Wedding का कल्चर, अक्सर ऐसी शादियों में नोट उड़ाना, महंगी गाड़ियां और भव्य सजावट करना आम बात है। हालांकि, कई बार सोशल मीडिया पर इन पलों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है, जिससे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। यह घटना भी इसी "फेक न्यूज" और "वायरल कल्चर" का एक उदाहरण साबित हुई है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग