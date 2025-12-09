9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

शाही शादी कर बुरे फंसे इंद्रेश उपाध्याय! सामने आई ये बड़ी वजह…सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल

Indresh Upadhyay Controversy: “गुरु जी ये कैसी सादगी है? आप लोग सिर्फ दूसरों को ज्ञान देकर करोड़ों रुपए लूटते हैं। लोगों से कहते रहते हैं, ये सब मोह माया है और खुद इसी में जकड़े हुए हैं।” यूजर्स का कमेंट… पढ़िए पूरी खबर

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Saurabh Mall

Dec 09, 2025

Indresh Upadhyay Marriage Controversy

शाही शादी कर बुरे फंसे इंद्रेश जी महाराज। हाई प्रोफाइल शादी पर उठ रहे सवाल। (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Indresh Upadhyay Marriage Controversy: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हाल ही में शादी रचाई। ये शादी किसी राजशाही समारोह से कम नहीं थी। भव्य सजावट, वीआईपी मेहमानों की भीड़ और एक चमक-दमक भरा माहौल। उनकी इस हाई-प्रोफाइल शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया विवादों का नया दौर। दरअसल, उनकी शादी की भव्यता और खर्च देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को उनके पुराने प्रवचन याद आ गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सादगी का पाठ पढ़ाने वाले गुरु को इतनी शाही शादी शोभा देती है? ट्रोलर्स का कहना है कि इंद्रेश उपाध्याय के उपदेश और उनका निजी जीवन अब एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आ रहे हैं।

हाई प्रोफाइल शादी पर उठ रहे सवाल

विवाद की असली जड़ है उनका एक पुराना वीडियो, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कथित तौर पर साधारण जीवन जीने, अनावश्यक खर्चों से बचने या भौतिकवाद से दूर रहने के बारे में उपदेश दे रहे थे। यूजर्स अब उन्हीं के प्रवचनों को उनकी 'शाही शादी' से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल

एक यूजर ने लिखा है कि खुद के लिए एक नियम और दूसरों के लिए दूसरा? गुरु जी ये कैसी सादगी है..? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये लोग सिर्फ दूसरों को ज्ञान देकर करोड़ों रुपए लूटते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा कि ये लोग सबसे ज्यादा मोह माया छोड़ने त्याग, बलिदान करने की बात करते हैं लेकिन खुद सबसे ज्यादा मोह माया में रहते हैं। त्याग, बलिदान इनसे नहीं होता। जिसे मलाई खाने की आदत हो, वो सूखी रोटी चबा नहीं सकता।

हालांकि कुछ यूजर्स इंद्रेश उपाध्याय का बचाव भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इंद्रेश उपाध्याय वीडियो में रिवाज की बात कर रहे हैं निषेध की नहीं। एक अन्य यूजर ने पूछा कि इंद्रेश उपाध्याय ये कब कह रहे हैं कि जयमाला निषेध है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि विवाह के धार्मिक कर्मकांड में जयमाला आवश्यक अंग नहीं है। जयमाला एक परंपरा है। हिन्दू विवाह में इसे जो चाहे स्वीकारे और जो चाहे ना स्वीकारे। इसमें विवाद कैसा।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

फिलहाल, इंद्रेश उपाध्याय या उनके आश्रम की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये बहस तेज है। क्या आध्यात्मिक गुरुओं को भी अपने निजी जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं का त्याग करना चाहिए, या उनकी शिक्षाएं केवल उपदेश तक सीमित हैं? यह सवाल फिलहाल सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा है। अब इंद्रेश उपाध्याय की शादी में क्या सही है और क्या गलत। अपनी राय वीडियो पर कमेंट कर बताएं।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान को ले डूबेगा आतंकवाद… अपहरण के बाद महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या; विरोध में ओपीडी सेवाएं बंद
विदेश
Khyber Pakhtunkhwa Lady Doctor Murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

वृन्दावन

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 11:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / शाही शादी कर बुरे फंसे इंद्रेश उपाध्याय! सामने आई ये बड़ी वजह…सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चलती ट्रेन में TTE को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई मौत

मथुरा

ब्रेजा कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, तीन दोस्तों की मौत, एक घायल, आ रहे थे वृंदावन दर्शन के लिए

सड़क दुर्घटना में तीन की मौत फोटो सोर्स- पत्रिका
मथुरा

मथुरा में दर्दनाक हादसा: बहन की शादी में शामिल होने जा रहे हैं तीन चचेरे भाइयों की मौत, मचा कोहराम

सड़क दुघर्टना फोटो सोर्स- पत्रिका
मथुरा

इंद्रेश महाराज नई दुल्हन संग जब पहुंचे वृंदावन, बैंड-बाजे और आतिशबाज़ी से गूंज उठा धाम, जयपुर में लिए थे सात फेरे

indresh upadhyay wedding vrindavan grand welcome with shipra sharma
मथुरा

इंद्रेश उपाध्याय की शादी चर्चा में, उनके हमउम्र ये कथावाचक अभी हैं दांपत्य जीवन से दूर

indresh upadhyay ki shadi these katha vachak of his age still away from married life jaya kishori baba bageshwar
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.