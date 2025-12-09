शाही शादी कर बुरे फंसे इंद्रेश उपाध्याय! सामने आई ये बड़ी वजह…सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल

Indresh Upadhyay Marriage Controversy: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हाल ही में शादी रचाई। ये शादी किसी राजशाही समारोह से कम नहीं थी। भव्य सजावट, वीआईपी मेहमानों की भीड़ और एक चमक-दमक भरा माहौल। उनकी इस हाई-प्रोफाइल शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया विवादों का नया दौर। दरअसल, उनकी शादी की भव्यता और खर्च देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को उनके पुराने प्रवचन याद आ गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सादगी का पाठ पढ़ाने वाले गुरु को इतनी शाही शादी शोभा देती है? ट्रोलर्स का कहना है कि इंद्रेश उपाध्याय के उपदेश और उनका निजी जीवन अब एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आ रहे हैं।