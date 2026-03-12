जैसे तेरी मां को मारा, तुझे भी खत्म कर दूंगी, ननद से झगड़े में बहू के मुंह से निकला खौफनाक सच

मथुरा में बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। मौत को हार्ट अटैक बताकर दफन भी करा दिया। तीन दिन बाद बहू का ननद से झगड़ा हो गया। इस दौरान उसके मुंह से निकल गया कि जैसे तेरी मां को मारा, तुझे भी खत्म कर दूंगी।

बहू के मुंह से यह बात सुनते ही परिवार सन्‍न रह गया। ससुर ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने का मजिस्ट्रेट की अनुमति से सास का शव कब्र से निकलवाया। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया तो गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने बहू को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ में वह टूट गई। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूल कर ली।