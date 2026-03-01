CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, अयोध्या की तरह मथुरा में भी बनेगा भव्य श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर

योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की और ब्रज क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रज की पवित्र भूमि भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ी हुई है और भगवान की कृपा से जिस तरह राम मंदिर अयोध्या में बना, उसी तरह मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।