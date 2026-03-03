होटल संचालक ने महिला से बनाए संबंध, अश्लील वीडियो से 4 महीने तक करता रहा शारीरिक शोषण

पीड़िता का कहना है कि होटल में ठहरने के दौरान ओमपाल ठाकुर ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसे अपने साथ दुष्कर्म होने का पता चला। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया कि उसने उसकी अश्लील वीडियो बना ली है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी चार महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।