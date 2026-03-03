होटल संचालक ने महिला से बनाए संबंध, अश्लील वीडियो से 4 महीने तक करता रहा शारीरिक शोषण

आगरा की महिला ने अलीगढ़ के एक होटल संचालक पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि 4 महीने तक उसका शोषण किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, महिला करीब छह महीने पहले वृंदावन के केशव धाम पुलिस चौकी क्षेत्र में आकर रहने लगी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात चेतन ठाकुर और अमित बाबा से हुई। दोनों ने अपने रिश्तेदार ओमपाल ठाकुर निवासी गभाना के होटल में महिला को कमरा दिलवाया।
पीड़िता का कहना है कि होटल में ठहरने के दौरान ओमपाल ठाकुर ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसे अपने साथ दुष्कर्म होने का पता चला। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया कि उसने उसकी अश्लील वीडियो बना ली है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी चार महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
महिला का आरोप है कि इस पूरे मामले में अन्य लोगों ने भी आरोपी का साथ दिया। पुलिस ने नामजद चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मेडिकल परीक्षण सहित अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
