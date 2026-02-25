खाना खाने के बाद गया था हिसाब मांगने, पीट-पीटकर मार डाला

आरोप है कि कल्ला उसे अपने घर ले गया। वहां लेनदेन की बात को लेकर विवाद होने पर कल्ला ने अपने साथियों के साथ मिल कर बुरी तरह मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान हरिओम को लाठी-डंडा, सरिया आदि से पीटा गया। तभी प्लॉट पर पहुंचे युवक मनोज को पता चला कि हरिओम कल्ला के घर गया है तो वह कल्ला के यहां पहुंचा। उसे भी आरोपियों ने बुरी तरह से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया।