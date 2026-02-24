प्रेमानंद महाराज के दर्शन कुछ दिन रहेंगे बंद, जानें पूरी जानकारी

Premanand Maharaj News: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए जरूरी खबर है। होली के बाद कुछ दिनों तक उनके दर्शन और एकांतिक वार्तालाप बंद रहेंगे। आश्रम की ओर से जारी सूचना के अनुसार जन्मोत्सव के चलते यह व्यवस्था अस्थायी रूप से रोकी गई है। भक्त इस सूचना को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको दर्शन को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।