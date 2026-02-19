काल बनकर दौड़ी तेज रफ्तार! मथुरा में रजबहे में पलटी कार, चार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार, मृतक युवक मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के निवासी थे और राजस्थान के डीग जिले में एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गाड़ी चला रहा युवक अमित तेज रफ्तार में था। रात करीब नौ बजे जैसे ही कार नगला देविया के तीव्र मोड़ पर पहुंची, चालक मोड़ को संभाल नहीं पाया और कार लहराती हुई सीधे रजबहे में जा गिरी। सड़क पर मौजूद लोगों ने कार को फिसलते देखा, लेकिन कुछ समझ पाते उससे पहले हादसा हो गया।