19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

काल बनकर दौड़ी तेज रफ्तार! मथुरा में रजबहे में पलटी कार, चार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

Mathura Accident News: मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रजबहे में गिर गई, जिससे सगाई समारोह में जा रहे चार युवकों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mohd Danish

Feb 19, 2026

mathura car accident rajbaha 4 youths die

काल बनकर दौड़ी तेज रफ्तार! Image - X/@ANI

Mathura Car Accident:उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। मगोर्रा थाना क्षेत्र के नगला देविया मोड़ पर तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने रजबहे में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार चारों युवकों की मौके पर ही डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।

ग्रामीणों ने की बचाने की कोशिश

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार गिरते ही आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत रजबहे की ओर दौड़े और युवकों को बाहर निकालने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कत आई। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए कार से युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों युवक बेसुध हालत में मिले। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को रजबहे से बाहर निकलवाया।

मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा चालक

जानकारी के अनुसार, मृतक युवक मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के निवासी थे और राजस्थान के डीग जिले में एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गाड़ी चला रहा युवक अमित तेज रफ्तार में था। रात करीब नौ बजे जैसे ही कार नगला देविया के तीव्र मोड़ पर पहुंची, चालक मोड़ को संभाल नहीं पाया और कार लहराती हुई सीधे रजबहे में जा गिरी। सड़क पर मौजूद लोगों ने कार को फिसलते देखा, लेकिन कुछ समझ पाते उससे पहले हादसा हो गया।

परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

हादसे में राहुल (23), मोहित (21), अमित (23) और उनका एक दोस्त जान गंवा बैठे। मृतकों में से एक युवक कानून की पढ़ाई कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खुशियों भरे कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहे परिवारों को कुछ ही घंटों में मातम का सामना करना पड़ा। कस्बा महावन सहित आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर सांत्वना देने लगे।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही मगोर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। एक युवक की पहचान देर रात तक नहीं हो सकी थी, जिसकी पुष्टि के प्रयास किए जा रहे थे।

एक हादसे ने बुझा दी चार जिंदगियां

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरों की याद दिला दी है। सगाई समारोह में शामिल होने निकले चार दोस्त जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उस खतरनाक मोड़ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 08:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / काल बनकर दौड़ी तेज रफ्तार! मथुरा में रजबहे में पलटी कार, चार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : ₹4.38 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, विकास पर बड़ा फोकस

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में लिया संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद, एक घंटे सुना सत्संग

संत प्रेमानंद जी के वचन सुनते विराट-अनुष्का
मथुरा

भाभी की बहन से देवर करना चाहता था शादी जब उसने किया इनकार… तो भाभी को मार डाला खुद का भी गला काटा हालत गंभीर

मृतक की फाइल फोटो जांच करती पुलिस सोर्स AI
मथुरा

Mathura News: देवर ने भाभी को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, खुद भी की आत्महत्या की कोशिश

मथुरा

BJP के वरिष्ठ नेता पर चली ताबड़तोड़ गोलियां: कुल्हाड़ी से काट डाली….

deadly attack on bjp leader and former nandgaon nagar panchayat chairman candidate dan bihari mathura
मथुरा

निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक दल; पार्टी के नाम से लेकर इन बातों का किया जिक्र

suspended pcs officer alankar agnihotri plans to form political party know what its name mathura
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.