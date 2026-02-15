Mathura News: देवर ने भाभी को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, खुद भी की आत्महत्या की कोशिश



पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे ज्वाला प्रसाद के 23 वर्षीय पुत्र दीपक का अपनी भाभी करिश्मा (20 वर्ष), पत्नी प्रमोद, से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान दीपक ने अचानक धारदार हथियार से करिश्मा का गला रेत दिया। इसके बाद उसने उसी हथियार से खुद का भी गला काट लिया। दोनों को लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा देख परिजन घबरा गए।