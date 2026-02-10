एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड; पति-पत्नी और 3 बच्चों की मिली लाशें

Crime News: मथुरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कमरे के अंदर पति, पत्नी और उनके तीन बच्चों के शव मिले हैं। यह मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, शवों के पास दूध से भरे गिलास भी मिले हैं, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।