10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड; पति-पत्नी और 3 बच्चों की मिली लाशें

Crime News: एक घर में 5 लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। पति-पत्नी और 3 बच्चों की लाशें घर में मिली। जानिए पूरा मामला क्या है?

less than 1 minute read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Feb 10, 2026

five bodies of husband wife and three children found in house what suicide or murder crime mathura crime

एक घर में मिली 5 लाशें। फोटो सोर्स- Video Grab

Crime News: मथुरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कमरे के अंदर पति, पत्नी और उनके तीन बच्चों के शव मिले हैं। यह मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, शवों के पास दूध से भरे गिलास भी मिले हैं, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

Uttar Pradesh Crime News in Hindi: एक घर में मिली पांच लाशें

घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब सुबह काफी देर तक परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकले। शक होने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर जांच शुरू की और जरूरी साक्ष्य जुटाए।

Crime News in Hindi: मामले में पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। यह मामला महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव का बताया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, मौत के सटीक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। मृतकों में मनीष, उनकी पत्नी सीमा, बेटा प्रतीक और दो बेटियां हनी और प्राची शामिल हैं।

मनीष के भाई जयकिशन का कहना है, '' परिवार के साथ मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। मौत कैसे हुई, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और छानबीन कर रही है।''

ये भी पढ़ें

मॉल बना युद्ध का मैदान: गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर जा रहा था पति! हाथ पर काटा…सिर पकड़कर पत्नी ने सरेआम पीटा
सोनभद्र
husband going to mall with his girlfriend when wife saw she beat her up badly sonbhadra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 11:22 am

Published on:

10 Feb 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड; पति-पत्नी और 3 बच्चों की मिली लाशें

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अपनी मर्जी से जा रहा हूं…आखिरी संदेश लिख परिवार के 5 लोगों ने खाया जहर, मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा

mathura news, up news, mathura sucide case, mathura 5 family member commited sucide
मथुरा

Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव, बेकाबू कंटेनर ने कुचले यात्री, सड़क पर बिखरी लाशें

यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में 6 की मौके पर मौत
मथुरा

बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग: ठेका मुस्लिम कंपनी को, आक्रोशित बृजवासियों ने की निरस्त करने की मांग

प्रदर्शन करते बृजवासी, फोटो सोर्स- पत्रिका
मथुरा

संत प्रेमानंद महाराज को महाभारत के युधिष्ठिर ने सुनाया अटल बिहारी वाजपेयी का पसंदीदा डायलॉग

संत प्रेमानंद महाराज और गजेंद्र चौहान, फोटो सोर्स- भजन मार्ग
मथुरा

मूक बधिर बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति से गदगद हुए प्रेमानंद महाराज, किया मार्ग दर्शन

संत प्रेमानंद महाराज के सामने मौजूद छात्राएं, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब भजन मार्ग
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.