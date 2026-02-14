14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक दल; पार्टी के नाम से लेकर इन बातों का किया जिक्र

Alankar Agnihotri to Form Political Party: निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री राजनीतिक दल बनाएंगे। जानिए उनकी पार्टी का नाम क्या होगा?

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Feb 14, 2026

suspended pcs officer alankar agnihotri plans to form political party know what its name mathura

निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक दल। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Alankar Agnihotri to Form Political Party: निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने शुक्रवार को बांकेबिहारी की नगरी से बड़ी घोषणा की। उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने का एलान किया है।

UP News in Hindi: 'सनातन' या 'सवर्ण समाज पार्टी' होगा नाम

ब्राह्मण सेवा संघ के स्वागत समारोह में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उनकी पार्टी का नाम 'सनातन' या 'सवर्ण समाज पार्टी' होगा। जल्द ही प्रक्रिया इसके लिए शुरू की जाएगी। उन्होंने समारोह में शामिल होने से पहले ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन किए।

Mathura News in Hindi: 'वोट बैंक की राजनीति हावी'

शुक्रवार को ब्राह्मण सेवा संघ ने श्रीहरिदास धाम में अलंकार अग्निहोत्री के सम्मान समारोह आयोजित किया था। इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, '' स्वर्ण समाज हाशिए पर आ चुका है। वोट बैंक की राजनीति हावी है। इसी वजह से जिस तरह से अपना दल और अन्य दल अपने वोटर के मन मुताबिक चल रहे हैं, साथ ही सरकार में भागीदार बने हैं। ऐसे ही एक अलग पार्टी बनाने की आवश्यकता है।''

Uttar Pradesh News in Hindi: चुनाव आयुक्त से जल्द मिलेंगे अलंकार अग्निहोत्री

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, " मैंने ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन कर राजनीतिक दल बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी का नाम सनातन या सवर्ण समाज पार्टी होगा। चुनाव आयुक्त से जल्द ही मिलकर आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी।''

Sanatan Party: 'मंदिर का खजाना सरकार चाहती है'

इस दौरान बांकेबिहारी मंदिर गलियारा को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर का खजाना सरकार चाहती है। सेवायतों और ब्रजवासियों का बांकेबिहारी मंदिर है। उन्होंने कहा कि सेवायतों के अनुसार ही सारी व्यवस्था की जानी चाहिए।

UGC को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जबरन लोकसभा में सवर्ण जाति के लोगों के खिलाफ एक काला कानून पारित किया। इसी काले कानून के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब इस मुद्दे पर आवाज उठनी शुरू हो गई है।

मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि बैठक में 3 अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा UGC से जुड़ा है, जो 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था। दूसरा मुद्दा SC-ST एक्ट को लेकर है, जिसे उन्होंने देश का सबसे बड़ा काला कानून बताया और कहा कि इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासित किया जा चुका है। तीसरा विषय वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से जुड़ा है, जहां सरकार द्वारा अधिकरण की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया गया है।

ये भी पढ़ें

ASP अनुज चौधरी ने दिखाई ‘दरियादिली’! राजपाल यादव की मदद के लिए जानिए कितनी रकम भेजी
फिरोजाबाद
asp anuj chaudhary helped rajpal yadav after sonu sood find out how much he sent mony firozabad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UGC

UGC विवाद

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 10:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक दल; पार्टी के नाम से लेकर इन बातों का किया जिक्र

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वृंदावन में खौफनाक हादसा: उद्घाटन के दिन ही होटल बना आग का गोला; 3 झुलसे, 40 लोग फंसे

vrindavan hotel fire inauguration day
मथुरा

Mahavan Suicide Case: मथुरा के महावन में किसान परिवार के 5 लोगों की मौत, दीवार पर मिला सुसाइड नोट

Mahavan suicide case: मथुरा महावन किसान परिवार आत्महत्या मामला
मथुरा

एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड; पति-पत्नी और 3 बच्चों की मिली लाशें

five bodies of husband wife and three children found in house what suicide or murder crime mathura crime
मथुरा

Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव, बेकाबू कंटेनर ने कुचले यात्री, सड़क पर बिखरी लाशें

यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में 6 की मौके पर मौत
मथुरा

बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग: ठेका मुस्लिम कंपनी को, आक्रोशित बृजवासियों ने की निरस्त करने की मांग

प्रदर्शन करते बृजवासी, फोटो सोर्स- पत्रिका
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.