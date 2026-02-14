निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक दल; पार्टी के नाम से लेकर इन बातों का किया जिक्र

मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि बैठक में 3 अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा UGC से जुड़ा है, जो 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था। दूसरा मुद्दा SC-ST एक्ट को लेकर है, जिसे उन्होंने देश का सबसे बड़ा काला कानून बताया और कहा कि इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासित किया जा चुका है। तीसरा विषय वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से जुड़ा है, जहां सरकार द्वारा अधिकरण की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया गया है।