वृंदावन में खौफनाक हादसा: उद्घाटन के दिन ही होटल बना आग का गोला; 3 झुलसे, 40 लोग फंसे

Hotel fire inauguration day Vrindavan: मथुरा के वृंदावन स्थित रुक्मिणी विहार इलाके में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नए बने सिद्धि विनायक होटल में उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद भीषण आग लग गई। होटल का शुभारंभ बड़े उत्साह के साथ किया गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय में यह खुशी दहशत में बदल जाएगी। आग लगते ही होटल के भीतर घना धुआं भर गया और चीख-पुकार मच गई।