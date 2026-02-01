वृंदावन में खौफनाक हादसा: उद्घाटन के दिन ही होटल बना आग का गोला; 3 झुलसे, 40 लोग फंसे

वृंदावन में खौफनाक हादसा | AI Generated Image
Hotel fire inauguration day Vrindavan: मथुरा के वृंदावन स्थित रुक्मिणी विहार इलाके में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नए बने सिद्धि विनायक होटल में उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद भीषण आग लग गई। होटल का शुभारंभ बड़े उत्साह के साथ किया गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय में यह खुशी दहशत में बदल जाएगी। आग लगते ही होटल के भीतर घना धुआं भर गया और चीख-पुकार मच गई।
आग इतनी तेजी से फैली कि होटल में मौजूद लोग संभल भी नहीं पाए। होटल मालिक के भतीजे सोनू के अनुसार, उद्घाटन समारोह में परिवार और मेहमानों समेत करीब 40 लोग अंदर मौजूद थे। ऊपर की मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग भड़की और देखते ही देखते लपटों ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं के कारण लोगों को बाहर निकलने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था।
सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 6 से अधिक दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। रेस्क्यू टीम ने खिड़कियों और बालकनी के जरिए लोगों को नीचे उतारा। प्रशासन ने तुरंत आसपास के इलाके को खाली करा दिया और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया।
फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार, आग पर काबू पाने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगा। इस दौरान स्थानीय लोग भी राहत कार्य में जुटे रहे। स्पोर्ट्स टीचर चौधरी अजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। धुएं का घना गुबार होने के कारण दृश्यता लगभग शून्य थी, जिससे राहत कार्य में काफी कठिनाई आई।
जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की प्राथमिक जानकारी मिली है। इस हादसे में होटल मालिक के परिवार के 3 लोग झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। राहत की बात यह है कि सभी घायल अब खतरे से बाहर हैं। प्रशासन ने पुष्टि की है कि अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जैसे ही उन्होंने आग की लपटें देखीं, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और खुद भी राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने और अन्य लोगों ने मिलकर 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की तत्परता और दमकल विभाग की सक्रियता से एक बड़ा हादसा टल गया।
घटना के बाद प्रशासन ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। नए बने होटल में सुरक्षा मानकों और फायर सेफ्टी इंतजामों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। उद्घाटन के दिन ही हुए इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की गंभीरता को उजागर कर दिया है।
