14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

BJP के वरिष्ठ नेता पर चली ताबड़तोड़ गोलियां: कुल्हाड़ी से काट डाली….

Attack On BJP Leader: BJP के वरिष्ठ नेता पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद अपराधियों पर इसका खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Feb 14, 2026

deadly attack on bjp leader and former nandgaon nagar panchayat chairman candidate dan bihari mathura

BJP के वरिष्ठ नेता पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Attack On BJP Leader: उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है। मथुरा के नंदगांव इलाके में शुक्रवार देर रात BJP नेता और नंदगांव नगर पंचायत के चेयरमैन पद के पूर्व प्रत्याशी दान बिहारी उर्फ दानो नेता पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की और घर में घुसकर जमकर मारपीट की। इसके साथ ही आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर 3 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

UP News In Hindi: BJP के वरिष्ठ नेता पर चली ताबड़तोड़ गोलियां

हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि दान बिहारी BJP से जुड़े नेता हैं और नंदगांव में उनकी अच्छी-खासी राजनीतिक पहचान मानी जाती है।

Uttar Pradesh News in Hindi: मथुरा में BJP नेता पर हमला

उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद अपराधियों पर इसका खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। ताजा मामला मथुरा जिले के नंदगांव का है, जहां BJP नेता दान बिहारी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दान बिहारी पहले BJP के टिकट पर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। नंदगांव के ही कुछ लोगों से उनका पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते करीब 3 दर्जन लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और हमला किया।

Crime News in Hindi: BJP नेता पर 4 राउंड फायरिंग

BJP नेता दान बिहारी ने घटना को लेकर बताया कि हमलावरों ने उन पर 4 राउंड फायरिंग की। किसी तरह उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद बदमाश घर में घुस आए और वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में कुलदीप, श्याम समेत 4 लोग घायल हो गए।

Mathura News in Hindi: 3 गाड़ियों पर कुल्हाड़ी से हमला

इतना ही नहीं, हमलावरों का गुस्सा यहीं नहीं थमा। जाते-जाते उन्होंने दान बिहारी की थार समेत 3 गाड़ियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। बदमाशों के फरार होने के बाद अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

UP News: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर कोतवाली बरसाना प्रभारी अश्वनी कुमार का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि हमलावरों की तलाश की जा रही है और पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक दल; पार्टी के नाम से लेकर इन बातों का किया जिक्र
मथुरा
suspended pcs officer alankar agnihotri plans to form political party know what its name mathura

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 11:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / BJP के वरिष्ठ नेता पर चली ताबड़तोड़ गोलियां: कुल्हाड़ी से काट डाली….

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक दल; पार्टी के नाम से लेकर इन बातों का किया जिक्र

suspended pcs officer alankar agnihotri plans to form political party know what its name mathura
मथुरा

वृंदावन में खौफनाक हादसा: उद्घाटन के दिन ही होटल बना आग का गोला; 3 झुलसे, 40 लोग फंसे

vrindavan hotel fire inauguration day
मथुरा

Mahavan Suicide Case: मथुरा के महावन में किसान परिवार के 5 लोगों की मौत, दीवार पर मिला सुसाइड नोट

Mahavan suicide case: मथुरा महावन किसान परिवार आत्महत्या मामला
मथुरा

एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड; पति-पत्नी और 3 बच्चों की मिली लाशें

five bodies of husband wife and three children found in house what suicide or murder crime mathura crime
मथुरा

Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव, बेकाबू कंटेनर ने कुचले यात्री, सड़क पर बिखरी लाशें

यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में 6 की मौके पर मौत
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.