BJP के वरिष्ठ नेता पर चली ताबड़तोड़ गोलियां: कुल्हाड़ी से काट डाली….

उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद अपराधियों पर इसका खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। ताजा मामला मथुरा जिले के नंदगांव का है, जहां BJP नेता दान बिहारी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दान बिहारी पहले BJP के टिकट पर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। नंदगांव के ही कुछ लोगों से उनका पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते करीब 3 दर्जन लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और हमला किया।